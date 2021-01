Apuestan a reducir un 35% el tiempo de espera en las paradas de colectivos

En la presentación ante la comisión de seguimiento de la emergencia en el transporte, la Intendencia brindó detalles del nuevo rediseño del servicio. Once líneas optimizarán su frecuencia sin modificar sus recorridos. Doce no modifican su esquema circulatorio, mientras que una veintena de líneas de colectivos fusionarán sus recorridos. Otras once serán suspendidas con la idea de reducir los tiempos de espera en las paradas un 35 por ciento: llevarlas de 18 minutos promedio a un intervalo entre colectivos de 12 minutos entre sí. Según plantearon los funcionarios del Ejecutivo, el 80 por ciento de los usuarios tendrán una mejora en el servicio, el 70 por ciento no percibirá modificaciones en sus recorridos, mientras que el 30 por ciento sufrirán la fusión de líneas y modifican su recorrido.