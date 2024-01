Ante las altas temperaturas, piden usar de manera responsable el agua potable

En ese sentido, Lanfranco precisó que "el sistema no tiene un momento para recuperarse, puesto que la reserva de uso está en cada domicilio cuya recarga de ese sistema es nocturna. De modo que si no hay reabastecimiento, el sistema quedará resentido por no contar con un descanso prudencial".

Es por ello que desde Aguas pideron evitar cuestiones innecesarias tales como la renovación constante de piletas de lona, la cual recomendó mantener el agua con cloro, clarificadores y alguicidas y tapar con una lona para proteger cualquier posibilidad de residuos que se puedan acumular.

También solicitaron evitar el riego de jardines con manguera, baldear veredas en lugar de usar mangueras donde queda el agua corriendo y reducir los ciclos de lavarropas. "Es decir, todo lo que podamos hacer sin cambiar la calidad de vida", resumió.

"Todo lo que se pueda reducir será bienvenido y es agua que está disponible en la red de agua potable y más agua que llega a los barrios que tienen situaciones problemáticas de servicio", agregó.

Por otra parte, precisó que el refuerzo de servicio con sistema de cubas en zonas que pertenecen a radios informales continúa vigente como a lo largo del año. Esos barrios están comprendidos entre la zona suroeste y sur; barrio Tío Rolo, Los Unidos y una parte de barrio qom.