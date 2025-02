Altas temperaturas: cuáles son las señales del golpe de calor que no hay que pasar por alto

"Salí de una clase de gimnasia funcional. Era el sábado, pleno mediodía. Me dolía mucho la cabeza, estaba muy colorada pero pensé que era lo habitual del esfuerzo de la actividad física. Caminé tres cuadras y me tuve que sentar en la puerta de un edificio por el mareo y las náuseas. Terminé tomando un taxi para ir a una guardia. La verdad es que la pasé horrible". Julieta tiene 48 años y no sufre ninguna patología, sin embargo necesitó hidratación por suero y quedarse en observación durante algunas horas en una sanatorio privado de Rosario. El golpe de calor puede ser riesgoso para cualquiera, pero mucho más en los extremos de la vida: niños y ancianos, y personas con patologías previas o que toman medicación. Así que, atención en estos días de altas temperaturas.