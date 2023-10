Alerta tras la aparición en Rosario de una camioneta ante dos inmuebles judíos 

La presencia de una camioneta estacionada frente a un local de la comunidad judía en San Luis al 700 desencadenó este viernes un operativo de varias unidades policiales que pretendían aventar cualquier situación inquietante. No hay para las autoridades del sistema penal nada que indique una circunstancia delictiva o crítica para la seguridad. No obstante el perfil del usuario de la camioneta mantiene un estado de alerta que no se desactivará pese a que no hay ningún mérito en este hombre como para responder por nada irregular.