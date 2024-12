Advierten sobre el alto consumo de alcohol en las Fiestas y sus peligrosas consecuencias

El consumo de alcohol se incrementó después de la pandemia, y se sostuvo. Así lo certificaron estudios hechos en Estados Unidos que advirtieron que en tiempos de Covid trepó más que en los últimos 50 años. La Argentina no es la excepción. En Rosario, Alcohólicos Anónimos analizó la situación y mostró que en ese período se triplicó el número de personas que toman alcohol todos los días . La situación es alarmante, y empeora los fines de semana y en el período de las Fiestas, que ofrecen un terreno propicio para generar problemas gástricos y hepáticos por pasarse de la raya con los "brindis".

"Los días lunes, y también después de las Fiestas, vemos cuadros de tocamiento hepático por alcohol . Muchas veces son adolescentes que llegan con vómitos, sintiéndose muy mal y cuando los estudiás tienen alguna afectación en hígado, algo que antes no veíamos", señaló Fernando Bessone, jefe del servicio de Gastroenterología del Hospital Centenario de Rosario.

"El hígado no se reacomoda en tres días, y sucede que en pasan 5 o 7 días y ya están tomando un montón de nuevo", analizó.

"Eso tan instalado de tener o no cultura alcohólica tiene que ver, en realidad, con el modo en que cada uno metaboliza el alcohol. Algunos más rápido, otros más lento. Si alguien tiene intolerancia al alcohol es porque el cuerpo no posee las enzimas adecuadas para descomponer (metabolizar) las toxinas presentes en el alcohol", señaló el especialista. Las mujeres, por ejemplo, "con la mitad del consumo que los varones ya pueden tener efectos graves".

El problema del alcohol en Rosario

Bessone recordó los resultados de un estudio que con su equipo realizaron hace cinco años y cuyos resultados sorprendieron a los investigadores. Se trató de la campaña Cuide su hígado que convocó a 600 personas. "Les hicimos análisis de sangre, ecografías y encontramos que el 40% tenía hígado graso. De ese porcentaje, el 25% tomaba alcohol en cantidades importantes".

"Pensamos que incluso el número es más alto porque en las encuestas, cuando uno pregunta sobre las bebidas alcohólicas, la gente no se anima a decir la verdad. Es un tema complejo. Tomar cinco copas al día ya califica como un tomador pesado, pero muchas veces no te lo dicen", destacó el médico.

Durante el año, 58 pacientes tuvieron que ser internados en el Centenario por cirrosis alcohólica, "un número importante", dijo Bessone. "Estamos hablando de cuatro personas al mes con problemas graves y que muchas veces ni siquiera aceptan una terapéutica para intentar salir de esa situación", reflexionó.

Recomendaciones para las fiestas

"La moderación es lo que va, ante todo. Y no tomar alcohol con el estómago vacío. Una buena parte de lo que se bebe la absorbe el estómago, otra el duodeno, entonces si tomás mucho sin comer te arruinás la noche y los días siguientes. Se puede lesionar la mucosa gástrica y hasta podés tener una gastritis aguda. La comida es protectora", dijo Bessone.

Elegir qué se va a consumir como bebida es también relevante. "A veces vemos que los chicos se toman una botella de fernet (que tiene una graduación por encima del 40%) entre 3 en una previa, que es muchísimo. O la gente toma bebidas blancas que tienen altísima graduación alcohólica. Hay que pensar en lo que se va a tomar porque después el cuerpo paga las consecuencias".

"Como dije, no todos metabolizamos del mismo modo. Si a 100 personas, por ejemplo, les das diclofenac, una va a hacer una hepatitis y 99 no, pero no sabemos quién genera metabolitos tóxicos, entonces hay que ser muy prudentes porque con el alcohol pasa lo mismo", indicó el gastroenterólogo.

Bessone pidió poner al consumo de alcohol en la lista de temas preocupantes para la salud de la población. "Es cierto que una hepatitis alcohólica se produce con el paso del tiempo, pero si alguien ya tiene problemas y hace una gran ingesta en pocos días puede terminar internado y la tasa de moralidad es muy alta, superior al 60% cuando llega un paciente que está amarillo, que alteró los factores de coagulación, que está perdido. El alcohol afecta a muchos órganos".