En 18 días de diciembre se mantuvo un panorama con cifras que parecen estabilizarse.

El contraste lo marca el elevado número de muertes diarias informadas oficialmente. Para las autoridades esos fallecidos no tienen correlato con la realidad sanitaria actual, sino que hay demoras en la carga de información.

La mayoría, no todos, son personas fallecidas hace un tiempo, que se asientan con demoras en los registros de estos días. Fuentes de la Secretaría de Salud Pública de Rosario describieron que el registro de muertes está directamente relacionado con la carga que se hace desde los distintos subsectores de salud al Sistema Integrado de Informacion Sanitaria (Sisa) del Ministerio de Salud de la Nación.

En esa base centralizada de datos convergen efectores privados y públicos de provincia, municipios y el Pami, que vuelcan las novedades de pacientes atendidos por coronavirus. De acuerdo a los relevamientos de Salud municipal, en los efectores públicos de la ciudad se han dado pocas muertes por Covid en los últimos días. Además, la carga de datos está al día, al menos en Rosario.

Pero claro, en el Sisa convergen todo el sistema de salud argentino, público y privado. Allí se daría un desfasaje entre el día de muerte, la carga efectiva desde las instituciones de salud y la difusión pública.

Muertes "informadas" no ocurridas el día

La directora de Epidemiología de Santa Fe, Carolina Cudós, advirtió que en la base de datos de la provincia se aclara que las muertes son las “informadas”, y no que necesariamente correspondan al día de publicación, y admitió que puede haber una demora en la carga que representa “un desfasaje de una semana”.

Si bien en relación a las muertes se registra esa demora, la funcionaria recalcó que “la notificación de casos está prácticamente al día, desde que a un paciente se lo hisopa, dentro de las 24 horas se informa. Todo el sistema (Cemar, Hospital Provincial) está al día, porque la migración de datos se hace prácticamente en tiempo real”, aseguró.

Sobre la carga de fallecidos, aclaró que la demora se produce muchas veces los fines de semana, debido a la ausencia del personal. “Lo hacemos de manera más artesanal, pero estamos muy encima con la gente de Epidemiología, tanto de la Municipalidad como de la provincia, porque trabajamos de manera articulada. Si bien los sanatorios privados y hospitales tiene la obligación por ley de informar, la verdad es que a veces se demoran, se olvidan y lo pasan todos juntos en un solo día en la semana”, explicó Cudós.

La funcionaria describió que esa situación principalmente se da en los sanatorios privados. “Tenemos que estar atrás. Algunos los hacen día a día y otros semanalmente. Hacemos un esfuerzo enorme y constante para que la población tenga la información. También cotejamos las actas de defunción de personas que fallecen por causas no traumáticas, y no hemos encontrado diferencias. Si las hay, son mínimas y no tienen impacto sobre el análisis de la situación”, recalcó.

Como ejemplo explicó que “se puede reportar un fallecimiento de un ciudadano de una localidad pequeña, pero que estaba internado en un sanatorio de Rosario. Eso nos lleva tres o cuatro días para poder ubicarlo, rastrear todos los centros del salud; el desfasaje existe, pero nosotros hacemos un esfuerzo enorme, estamos detrás todo el tiempo con Epidemiología, tanto de Rosario como de la provincia”, reiteró Cudos.

De semanas o meses atrás

Ernesto Kofman, especialista del Conicet que viene realizando estudios sobre el comportamiento de la pandemia a partir de distintas variables, también adhiere a la hipótesis de que las muertes reportadas en estos días ocurrieron hace varias semanas o meses atrás.

“Habría que preguntarle a las autoridades del Sisa o de las instituciones a qué se deben las demoras. Imagino que a la situación de desborde que hubo en cada sanatorio y hospital, donde priorizaron la atención de pacientes antes que poner a una persona a cargar los datos. Entiendo que las muertes que vemos en las estadísticas actuales no reflejan lo que ocurre en el día”, interpretó Kofman.

Para el investigador y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), los datos “se cargan atrasados, se informan de uno, dos, o tres meses atrás. En mucho de los casos es gente que falleció hace dos o tres meses”, remarcó.

Sin embargo, cree que no existe intencionalidad en esa situación. “Los efectores públicos y privados tienen la responsabilidad de subir la información al Sisa. Probablemente atraviesan momentos de saturación por distintos motivos, y no destinan personal a la carga , pero no hay una cuestión que vaya más allá de eso”, estimó.

El investigador analiza que esa referencia desactualizada no debe impactar o interferir en la interpretación de la realidad sanitaria. “No es lo mismo que lo ocurrido en septiembre, cuando en base a la cantidad de contagios hasta ese momento se dijo que la letalidad era menor al 1 por ciento, cuando luego se determinó que fue mayor al 3 por ciento en los primeros 20.000 casos registrados”.

“Eso fue producto de la suma de dos factores: muchos casos nuevos que no se sabía si morirían, y además se registraba el atraso en la carga. Entonces no se supo si la letalidad fue menor, porque no lo cargaron. Esa situación pudo haber contribuido a pensar que el virus era menos nocivo”, destacó.

Consultado sobre la posibilidad de que los muertos que se conocen ahora puedan ser las personas contagiadas en el pico de octubre y principios de noviembre, que demandaron cuidados intensivos con asistencia respiratoria durante 20 días o más, Kofman entiende que “puede haber algunos casos, pero son un porcentaje menor”.