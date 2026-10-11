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Franco Colapinto volvió a abandonar en Sepang por un problema mecánico, igual que en la sprint

El argentino sufrió otra vez problemas en su Alpine que lo dejaron tirado a mitad de carrera en Sepang. Una gira asiática para el olvido

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

11 de octubre 2026 · 10:10hs
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El Alpine de Franco Colapinto

El Alpine de Franco Colapinto, ya está en una de las escapatorias del urbano de Sepang. Como en la sprint, el auto lo dejó tirado.

Franco Colapinto cerró un mal fin de semana en Sepang y en general en el triplete asiático, sin sumar puntos y con el primer abandono por problemas de auto desde que está en Alpine. Algo que pasó el sábado en la sprint también. Ahora se le vendrá la gira americana que terminará en Brasil. Ganó Max Verstappen.

En la vuelta 31, Colapinto siguió solo hacia uno de los escapes, después de reportar toda la carrera problemas de energía. Similar a lo que lo dejó clavado en la sprint cuando iba atrás del safety car tras el golpe de George Russell en la primera vuelta.

Además, Colapinto tuvo serios problemas en la Q2 de la clasificación, dónde calificó de "desastre" ese tramo tras una buena Q1. Para entonces ya le habían sustituido una pieza de administración de la energía, aunque sin identificar el problema real que lo dejó out en la sprint.

Un problema con un sensor en la parte trasera del auto sería la causa del primer abandono por causas mecánicas desde que llegó a Alpine, ya que antes tuvo uno parecido en Silverstone 2025, pero no llegó a largar. En Bakú, en tanto, fue por un accidente donde se equivocó.

Precisamente, después de la excelente carrera en el estreno de Madrid, llegaron todas pálidas para el argentino, que solo finalizó en Marina Bay el domingo anterior, pero 13°. En esa posición estaba, dándole caza a Carlos Sainz, cuando estacionó el Alpine.

En dos semanas tratará de salir adelante en Austin, luego en México y finalmente en Interlagos. "Fue el peor triplete mío en la Fórmula 1", dijo sin dudar. Claro que fue así.

>>Leer más: A Franco Colapinto se le quedó el Alpine cuando iba atrás del safety car: abandono en la sprint

Qué pasó en las 62 vueltas de Sepang

Colapinto partió 15° y ganó una posición sobre Bortoleto, en una largada limpia dónde Gasly perdió dos posiciones a manos de Lawson y Hulkenberg, que sería determinante.

Verstappen conservó la punta sin problemas y lo que siguió fue una carrera lineal, casi sin incidencias, excepto por la lógica avanzada de Russell, que partió último por las sanciones por cambios en la unidad de potencia. Cómo la de Hadjar, que lo hizo desde el pit lane al cambiar piezas en su Red Bull.

Cómo en Bakú, las gomas blandas fueron muy efectivas, así que no sirvieron para darle alternativas a un espectáculo opaco en general. Es m{as, funcionaron mejor con tanques llenos que con vacíos.

Y para Alpine fue todo un desastre. Gasly es un gran clasificador. de eso no hay dudas, pero no se puede decir lo mismo en carrera, dónde tanto en la sprint como en carrera perdió posiciones en la largada y en carrera, y no pudo recuperarse.

Gasly largó delante de Lawson y Hulkenberg y ambos sumaron como 7° y 8°, al igual que Russell y Hadjar que viniendo de atrás lo superaron en el último tramo de un anodino GP.

Es más, el equipo le erró mal en hacer parar muy temprano a Gasly para poner gomas blandas y en las últimas vueltas apenas podía mantenerse en pista, quedando afuera de los puntos, a la puerta sábado y domingo, mientras Racing Bulls sumaba otros 6 con Lawson.

En la última vuelta inclusive perdió la vuelta con el vencedor de punta a punta, Verstappen, que por primera vez triunfó en Sepang, además de ganar la sprint.

Leclerc escoltó al neerlandés y el líder, y casi campeón, Antonelli completó el podio.

Detrás sumaron Norris, Piastri, Hamilton (como Gasly paró demasiado pronto), Lawson, Hulkenberg, Russell y Hadjar completaron los puntos.

>>Leer más: Franco Colapinto largará undécimo la sprint del Gran Premio de Singapur

La grilla de partida del GP de Singapur

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