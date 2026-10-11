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Netflix estrenó una miniserie canadiense de suspenso y criaturas extrañas

A lo largo de 6 episodios, la producción mezcla géneros como el drama, el thriller y la ciencia ficción para contar una historia de criaturas marinas misteriosas

11 de octubre 2026 · 15:40hs
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“Bajo la superficie” ya se encuentra disponible en Netflix

“Bajo la superficie” ya se encuentra disponible en Netflix

“Cuando el misterio y una amenazadora criatura arrastran a un pueblo costero al caos, un pescador y una científica marina deben buscar la verdad oculta en las profundidades”, adelanta la sinopsis de Netflix acerca de la nueva miniserie canadiense que desembarcó en la plataforma.

“Bajo la superficie” (título original: “Below”) es una producción creada por Jesse McKeown y protagonizada por Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton. Drama, tensión, thriller, suspenso y ciencia ficción se mezclan en esta historia marcada por una misteriosa criatura imposible de descifrar.

La miniserie cuenta con 6 episodios y se desarrolla en una pequeña y unida comunidad de la costa canadiense. Las complejidades del mundo terrestre se vuelven pequeñas cuando esta amenaza desconocida siembra terror desde el fondo del agua.

Se trata de una mezcla de géneros donde predomina el desconcierto y la tensión, ideal para maratonear e ir más allá de los mitos sobre las criaturas marinas.

>>Leer más: Netflix: tres miniseries nuevas que no vas a poder dejar de ver

De qué se trata “Bajo la superficie”

La historia se desarrolla en Snooks Arm, un pequeño pueblo pesquero de Terranova, Canadá, donde la vida se organiza alrededor del mar. Actualmente, la comunidad atraviesa una crisis económica que los amenaza con tener que dejar sus hogares.

Entre los habitantes del pueblo, se encuentra Calvin Penney, un pescador viudo que intenta mantener a su familia unida a pesar de las complejidades. Pero pese a su amor al mar, Calvin arrastra un trauma del pasado: la casa flotante de su familia se hundió con su padre adentro, y el recuerdo de haber visto algo extraño debajo del agua lo persigue.

Cuando aparece un extraño iceberg frente a la costa, una serie de sucesos extraños empiezan a desatarse. Calvin y la doctora Fonda Howander, una investigadora marina, pondrán todo su esfuerzo en comprender la naturaleza de ese monstruo y cómo detenerlo.

>>Leer más: Netflix le dio la bienvenida a "Sinners", el filme que rompió el récord de nominaciones en los Oscar

Trailer de “Bajo la superficie”

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