Acueducto Gran Rosario: Perotti recorrió la obra de ampliación de la planta potabilizadora

Durante su visita, el gobernador recordó: “Cuando estuve en campaña, uno de los principales reclamos que recibía era por falta de agua potable. Por eso hacemos esta obra, porque no hay posibilidad de extender redes en los distintos barrios de Rosario si no tenemos más capacidad de procesar agua. Y es lo que estamos haciendo; invertir en muchas de las obras que se dejaron pasar durante muchos años, no solo porque son montos importantes, sino porque no se ven, porque los vecinos no las ven”.