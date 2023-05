La comunidad educativa de la Escuela Técnica N° 471 "Rodolfo Rivarola", el establecimiento donde la semana pasada se desplomó el techo de la biblioteca mientras había un grupo de chicos, realizó este martes un abrazo solidario para reclamar al gobierno provincial que resuelva los graves problemas edilicios que tienen a maltraer a alumnos y docentes. Vale aclarar que tras el accidente de la semana pasada, los alumnos y alumnas no concurren a la escuela y dan clases en forma virtual.

En ese sentido, la docente agregó que “no es verdad que el ministerio no estaba al tanto de lo que ocurría y del estado del cielo raso" , y añadió: "El edificio está habitado desde 5 años, fue hecho a nuevo, pero evidentemente los materiales que se usaron no son los que correspondían. El ministerio es responsable porque le pagó a la empresa que ganó la licitación y no confirmó, antes de se entregara el edificio, si todo estaba en condiciones o no”.

Lorenzatto recordó que el año pasado “cuando hubo un derrumbe en Preceptoría, en el que por suerte no hubo gente porque sucedió de noche, el Ministerio clausuró ese sector. Y de allí en más, no hicieron nada prevenir otro accidente. Ahora se clausuró la Biblioteca, porque vinieron de Defensa Civil y los Bomberos y ellos fueron los que revisaron el edificio y dijeron que no estaba en condiciones de seguir siendo habitado porque había riesgo de colapso”.

La delegada de Amsafé también recordó que la Escuela Técnica 471 comparte el mismo complejo de ex galpones ferroviarios que la Delegación VI del Ministerio de Educación. "Es el mismo edificio que construyeron los ingleses para el ferrocarril, y lo de adentro es lo que se reformó, pero en algunos lugares está mejor hecho que en otro”, afirmó.

Tras el derrumbe del martes pasado, Lorenzatto contó que los docentes obtuvieron el compromiso del Ministerio de “construir a nuevo el cielo raso. Pero queremos saber cuánto durará la obra. Ahora estamos con clases virtuales y no sabemos hasta cuándo. Los chicos tienen problema con la conectividad. Desde la pandemia sabemos que eso es así. Seguramente, habrá chicos que no se podrán conectar”.

La docente también hizo hincapié en otros problemas graves como los excrementos de palomas y roedores, la falta de cargos docentes y la cuestión de la inseguridad. “Las palomas defecan en todos lados, inclusos sobre las máquinas del taller y sobre otros elementos con los que trabajan los chicos. Además hay cargos docentes que no se cubren. Hay compañeros que tendrían que estar ocupando esos cargos y no se cubren porque el ministerio no lo autoriza", señaló.

"Además, pedimos que haya más seguridad e iluminación afuera. Este es un sector muy oscuro. Los chicos salen a las 10 de la noche. Hay muchos robos incluso a la mañana que está oscuro en esta época”, concluyó.