Abogados penalistas de Rosario ponen reparos a la posible baja de la edad de imputabilidad

Abogados penalistas no adhieren a la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el especialista en derecho penal sostuvo que “las estadísticas también reflejan que no son altos los índices de estos menores que integran sociedades delictivas . Es muy baja la cantidad de estos menores formando parte de bandas. El Código Penal vigente de por sí ya agrava la pena de un mayor que se vale de un adolescente para cometer un delito, elevando la pena un tercio de lo ya fijado”.

El gobierno nacional presentó la semana pasada un proyecto de ley en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. El presidente Javier Milei se refirió a la iniciativa en un reportaje concedido a un canal de noticias de Buenos Aires y aseguró que la criminalidad baja cuando se hace "menos rentable" la delincuencia, y puso como ejemplo Rosario, donde “cayeron los delitos un 70%".

Acerca de bajar la edad de imputabilidad hasta los 13 años, el mandatario afirmó: "Delito de adulto, pena de adulto. El que las hace las paga".

"Si tiene conciencia como para cometer un delito de adulto, ¿por qué no va a pagar una pena como adulto? Después se verán los mecanismos para el acompañamiento", sostuvo el mandatario, y añadió que "la gente responde a los incentivos. Si vos les hacés menos rentable el delito, delinquen menos, y en eso estamos trabajando muy activamente. Y está funcionando: en Rosario cayeron los delitos un 70%".

Al respecto, el abogado Nanni consideró que “en Argentina hay un régimen de la minoridad que data de 1981, y bienvenido sea el debate y una nueva readecuación de la norma que entiende sobre niños y adolescentes conformes a parámetros de una sociedad mucho más moderna. Será los especialistas quienes deberán establecer la edad de imputabilidad penal y que consecuencias deberá afrontar el menor y donde deberá cumplir esa pena”.

“Desde hace tiempo queremos acceder a estadísticas del Poder Judicial de Santa Fe y no hay, pero de acuerdo a las estadísticas que bajan de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es muy baja la participación de menores de entre 17 y 13 años. Siempre en la historia del Derecho Penal argentino se agravaron penas por algún delito no trajo como consecuencia inmediata la baja de ese delito que se intenta reprimir. Eso sucedió con las llamadas leyes Blooberg y con artículos del Código Penal que se modificaron, que no tuvieron un efecto inmediato”, agregó.

Con respecto al proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional, Nanni contó que pudo acceder a una copia del mismo, y aseguró que “no es como se pretende venderlo ante la sociedad. No es que el menor de 13 años irá un establecimiento penitenciario como los de mayores, o como lo planteó el presidente en sus últimas declaraciones. Se dispone la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años y se establece un régimen de los 13 a los 18 años, apuntando a la resocialización y evitar que el chico vuelva a delinquir, pero estableciendo que debe hacerse en establecimiento especiales, con tratamientos con personal idóneo”.

“El régimen que se está por aprobar es de similares características al régimen vigente, aggionado a tiempos más modernos con esta baja de imputabilidad a los 13 que antes en los 14 años”, subrayó.