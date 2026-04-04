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A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

Se espera que la inestabilidad se mantenga por varios días, con jornadas enteras que estarán dominadas por las lluvias

4 de abril 2026 · 19:19hs
El alerta amarillo por tormentas se combina con el descenso de temperaturas en Rosario.

Virginia Benedetto / La Capital

El alerta amarillo por tormentas se combina con el descenso de temperaturas en Rosario.

El ambiente húmero y caluroso en Rosario quedó atrás luego del ingreso de un frente frío que, este sábado a la mañana, rompió un bloqueo atmosférico que se mantuvo en el centro del país hasta la mitad del fin de semana largo. Si bien el marco otoñal ya está presente, las lluvias seguirán durante varias jornadas. Por lo pronto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir un alerta amarillo por tormentas para la región.

Las tormentas de este sábado a la madrugada se replicarán durante la última parte del domingo y a lo largo de todo el lunes, según el alerta amarillo emitido por el organismo nacional.

En el reporte correspondiente al fenómeno, desde el SMN indicaron: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

Para este domingo, se espera un domingo muy similar al sábado en cuanto a las condiciones del tiempo. La temperatura máxima será de 20º y la mínima bajará hasta los 14º, mientras que, desde la mañana, volverán las lluvias aisladas para convertirse en tormentas fuertes hacia la tarde y la noche.

Para el lunes, la vuelta a las actividades tendrá una temperatura mínima de 13º y una máxima que se mantendrá en 20º. Además, desde el SMN pronostican tormentas fuertes para todo el día, con vientos con ráfagas de direcciones variables: durante la madrugada llegarán desde el noreste y, con el correr de la jornada, irán rotando primero al este, luego al sudeste y, hacia la noche, al sur.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Desde la Municipalidad pidieron a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, solicitaron tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

>> Leer más: Fin de semana largo bajo agua: alerta amarillo por tormentas que contempla varias jornadas

Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

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