Fin de semana largo bajo agua: alerta amarillo por tormentas que contempla varias jornadas

Habrá una inestabilidad continua y, desde este sábado, se espera un marcado descenso en las temperaturas que pondrán fin al calor

El alerta amarillo vigente para Rosario es por lluvias y tormentas de variada intensidad.

Tras varios días de ambiente casi irrespirable, Rosario se prepara para ingresar de lleno en el otoño . La renovación del alerta amarillo por tormentas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volverá inestable al final del fin de semana largo de Pascuas, momento en el que llegará el tan ansiado descenso en las temperaturas.

El reporte del organismo nacional indica un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad para el sur de Santa Fe, que se mantendrá en esa categoría desde este viernes por la noche hasta el domingo inclusive, aunque en distintos momentos . El fenómeno comenzará este viernes por la noche hasta la mañana del sábado inclusive, perderá vigencia desde la tarde de ese día hasta la madrugada del domingo y, desde la mañana de esa jornada, volverá a reanudarse.

El informe del SMN indica que Rosario y la región experimenetarán lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Y detalla: "Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones . Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm , que pueden ser superados de manera puntual".

Durante este evento de inestabilidad, se espera un sábado con una temperatura máxima que no pasará de los 21°, con tormentas fuertes, chaparrones y vientos del sudeste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, que comenzarán a desarrollarse desde la madrugada del sábado y se mantendrán hasta el domingo a la mañana , jornada para la que también el SMN anticipa tormentas aisladas durante toda la jornada .

Sin la presencia de sol y con el arrastre de las condiciones del sábado, el domingo de Pascua será fresco, con temperaturas incluso más bajas que el sábado. Mientras que la máxima se mantendrá en el mismo rango, alrededor de los 20º, la mínima llegará al piso de los 14º.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Desde la Municipalidad pidieron a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, solicitaron tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

Sacar la basura en los horarios de recolección

No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos

Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento

Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

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Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.