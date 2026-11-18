El desarrollador inmobiliario, Santiago Feely, estuvo en los estudios de La Capital + . Allí contó cómo se gestó Distrito Cero y su proyección tras los acuerdos estratégicos logrados.

El ecosistema inmobiliario de Rosario recibe una nueva camada de desarrolladores que imprimen una nueva visión a la región . En ese contexto, Santiago Feely, titular de Life Desarrollo y Sinergia, dialogó en el programa Negocios , conducido por María Laura Neffen, sobre su trayectoria y los proyectos que están transformando el área metropolitana de Rosario.

Feely comenzó su camino en el rubro a los 17 años, fundando su propia inmobiliaria. De este rubro, lo que más destacó es " la transformación que uno hace en la vida de las personas y en las ciudades , pequeñas o grandes ciudades", eso es lo que más lo apasiona de su rol, aludiendo al legado que perdura y cambia el funcionamiento urbano.

Ser un joven emprendedor en un sector con firmas de larga trayectoria implicó un desafío inicial para Feely, quien recordó: "Era más difícil porque ahí uno le decía a la gente, confiame tu capital, tu inversión a largo plazo a mí, que tengo 24 años, que estoy empezando". La confianza la ganó con "entusiasmo y responsabilidad", atrayendo inversores que hoy, más de una década después, continúan apostando por sus proyectos.

La empresa atravesó diversas coyunturas económicas, desde años de rentabilidad interesante hasta periodos de alta volatilidad y devaluaciones, así como la reciente bonanza de la pandemia para el desarrollo de tierras para loteos. Actualmente, explicó en La Capital +, el mercado presenta un escenario "muy crítico" con costos altos, precios que no pueden trasladarse y una demanda fluctuante, donde incluso los inversores previos compiten con la oferta original.

Innovación y proyectos de gran escala

Ante la complejidad del panorama actual, Feely y su equipo trabajan en la eficiencia de costos, explorando "buscar proveedores afuera, adentro, por todos lados", e incluso importando productos de China para lograr innovación y mejores terminaciones.

En este contexto, destaca proyectos como Distrito Cero, una comunidad planificada de 300 hectáreas en el corredor sur de Rosario, entre General Lagos y Pueblo Esther. Este emprendimiento, que incluye una alianza estratégica con el Grupo Oroño para servicios de salud, un centro comercial (Bon Mercat) y la instalación de Intertenis, tiene como joya la laguna de agua cristalina del barrio Ría, una franquicia de la chilena Crystal Lagoon. Se suma Cinco Lagos en Ibarlucea, un desarrollo de 170 hectáreas con tres barrios ya listos para entregar posesión y una segunda etapa en obra.

Las perspectivas para el sector en 2027 son de una "mejora leve", según Feely, quien subraya la necesidad de crédito para la construcción. A nivel interno, el equipo busca "ser inquieto" para ajustar costos, pero también afronta el desafío constante de "hacer el avión volando" en un crecimiento continuo.

Personalmente, Santiago Feely comparte su vida con su pareja, radicada en Buenos Aires, lo que también lo ha llevado a explorar el mercado porteño con un proyecto en Belgrano. La dinámica familiar es clave, con sus hermanos involucrados en la inmobiliaria y su madre como contadora de las empresas. El equilibrio entre el trabajo demandante y la vida personal es un reto diario, especialmente en momentos de mercado complejos.

Al reflexionar sobre qué aspectos de su trayectoria no negociaría, Feely enfatizó la importancia de la elección de los socios: "Elijo mucho más decir que no, hasta que no estoy 200% seguro". Su otra prioridad innegociable es el cliente y el usuario final, incluyendo a los inquilinos de sus propiedades. Sostiene que "la única forma en el largo plazo que la empresa tenga éxito" es priorizando la respuesta, el producto y la experiencia del usuario. El objetivo final, según el desarrollador, es que esta dedicación genere una experiencia "extraordinaria", sumando a su lista de innegociables el anhelo de "disfrutar el proceso".