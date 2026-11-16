Vida extendida para perros y gatos: el impacto de la biotecnología y la medicina preventiva La entrevista en "Una tarde más" el veterinario Federico Bonino detalló los secretos para alargar la vida de perros y gatos 16 de noviembre 2026 · 16:51hs

La ciencia avanza a pasos agigantados y, como adelantó el equipo de "Una tarde más" ya se habla de la posibilidad de que nuestras mascotas vivan hasta 30 años, duplicando el promedio actual de 10 a 15 años. Para profundizar sobre estos avances y los cuidados que se pueden aplicar en la cotidianidad, el programa entrevistó al veterinario Federico Bonino, médico preventista y fundador de Cibet y Mascotas 24.

Bonino explicó que "podemos soñar y también podemos filosofar" sobre este futuro. "Si esta fuera la expectativa de vida hasta que hablamos de 30, a lo mejor mascotas que tuve de adolescente todavía seguiría el vínculo", reflexionó el especialista. Destacó que el progreso tecnológico ya ofrece realidades cercanas, como el desarrollo de un medicamento por parte de Loyal, una empresa de biotecnología veterinaria de San Francisco, Estados Unidos. Este fármaco, próximo a salir al mercado en los próximos 3 o 4 años, actúa "enlenteciendo el envejecimiento de ese metabolismo" y promete aumentar la expectativa de vida entre un 40 % y un 50 % en una primera fase, con formulaciones en comprimidos e inyectables para diferentes tamaños de perros.

Medicina preventiva y cambios en casa Más allá de los avances tecnológicos, el veterinario enfatizó la importancia de la medicina preventiva, una práctica ya instaurada y accesible que puede aumentar la expectativa de vida de las mascotas hasta un 30 %. Entre las acciones cotidianas que marcan la diferencia, Bonino mencionó la castración, que "estadísticamente las mascotas castradas tienen una expectativa de vida mayor que las no castradas", tanto en machos como en hembras, perros y gatos. También resaltó la necesidad de un plan sanitario al día, con vacunas anuales (séxtuple y rabia para perros, triple felina y rabia para gatos) y desparasitación regular, previniendo enfermedades "que si te tocan muchas no tienen cura y algunas hasta son transmisibles al ser humano como la leptospirosis".

Los chequeos de rutina son otro pilar de la prevención. El especialista indicó que, a partir de los 5 años, se deben realizar análisis de sangre y controles cardiológicos una vez por año. Estos exámenes, que incluyen electrocardiogramas y ecodopler, permiten "detectar el inicio de una enfermedad cardíaca muy tempranamente, de manera que vos la podés medicar y va a vivir toda su vida con esa patología de manera controlada". A partir de los 10 u 11 años, la frecuencia de estos chequeos debe ser semestral. Además, Bonino subrayó la relevancia de la actividad física y mental, destacando que el olfato es el mayor estímulo sensorial para las mascotas, por lo que los paseos variados, más allá de la actividad física, son cruciales para el estímulo neurológico. La falta de paseos eleva el cortisol, la hormona del estrés, a niveles similares a los de un animal de zoológico, provocando problemas renales, cardíacos y endocrinos a largo plazo.

Finalmente, la nutrición adecuada es fundamental. Federico Bonino señaló que la alimentación natural, si está bien hecha y a conciencia, es más saludable que el alimento balanceado. No se trata de dar sobras, sino de asesorarse con un nutricionista veterinario para armar una dieta equilibrada. Advirtió sobre la importancia de que las viandas frescas estén certificadas por Senasa para garantizar su seguridad y trazabilidad, mencionando brotes de enfermedades como la pseudorrabia asociados a la carne cruda. En cuanto a errores comunes, Bonino alertó sobre la creencia errónea de que las vacunas son solo para cachorros y la peligrosa práctica de pasear mascotas en horarios de calor extremo, lo que causa golpes de calor y puede ser mortal. La importancia de mantener rutinas de alimentación y descanso también fue destacada, ya que los cambios pueden estresar a los animales y afectar su salud.