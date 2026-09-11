Diego García: Él nos destruyó la vida, el desgarrador testimonio del padre tras la tragedia vial
La Capital+

Diego García: "Él nos destruyó la vida", el desgarrador testimonio del padre tras la tragedia vial

La Capital | La Capital+ | vida

El padre de Agustina, quien murió atropellada en Rosario, y marido de Tania, quien también falleció en el acto, estuvo en "Más Cerca" que conduce Florencia O'Keeffe

11 de septiembre 2026 · 17:33hs

El 21 de enero de 2025, la vida de Diego García se detuvo abruptamente en Rosario cuando su esposa Tania (de 41 años) y su hija Agustina (de 16 años) murieron atropelladas en Presidente Roca y el río, por un auto que a toda velocidad perseguía a una moto. Desde entonces, este hombre cordobés, que estaba de vacaciones con su familia, lucha incansablemente por conseguir justicia. Esta semana fue clave ya que se llevó a cabo la primera parte del juicio contra el conductor que puede ser condenado a 18 años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Diego y su hija María Victoria se salvaron milagrosamente. "Él (por Agustín López Gagliasso) nos destruyó la vida", dijo llorando. En una emotiva entrevista en "Más Cerca" (por Youtube de La Capital+), el programa conducido por Florencia O'Keeffe, Diego García expresó sus sentimientos sobre volver a Rosario: "Me quiero ir enseguida de acá. Eso pasa...".

Aquel fatídico día, la familia, oriunda de Córdoba, había llegado a Rosario para descansar y conocer los lugares emblemáticos. Así, decidieron recorrer a pie el casco histórico de la ciudad y zonas cercanas. Diego recordó, durante la charla, que Agustina deseaba ir a los lugares históricos como la Catedral y el Monumento Nacional a la Bandera. La adolescente quería ser historiadora y psicóloga.

Marcela Silvi, empresaria y referente del agro argentino, comparte su experiencia y el día a día de su gestión al frente de ERCA.

Marcela Silvi: la mujer que tomó las riendas de Erca para liderar en la maquinaria agrícola

geronimo rauch: de mambru a conquistar londres y nueva york con los miserables

Gerónimo Rauch: de Mambrú a conquistar Londres y Nueva York con Los Miserables

"Lo peor que puede pasarle a una persona"

Antes, visitaron el centro de Rosario donde compraron útiles para el primer grado de María Victoria, se bañaron en la pileta del hotel y fueron a la iglesia en la que Tania roció con agua bendita a su hija menor. Mientras decidían si cenar en un bar o en el hotel, y a punto de cruzar la calle (estaban todavía sobre la vereda cuando los embistió el auto), ocurrió "lo peor que le puede pasar a una persona", dijo Diego. En instantes, todo cambió, para siempre: "Siento el ruido de acelerada y veo al auto persiguiendo a la moto...".

La violencia del conductor y el pedido de justicia

El hombre, totalmente conmovido, relató el accionar del conductor, Agustín, quien tras impactar contra su familia, le gritó: "¡Mirá cómo me quedó el auto!", demostrando una total falta de remordimiento. García aseguró que el joven mostró un "desprecio total por la vida". Desde la tragedia, ningún familiar del conductor se comunicó con Diego.

¿Querrías hablar con él?, preguntó la conductora. "No, no tiene sentido, es un chico al que no le importa nada", señaló.

La entrevista también fue un espacio para recordar la vida, los proyectos y la personalidad de las dos víctimas fatales. Tania fue la "compañera de vida" de Diego desde los 18 años, la "que manejaba todo" en su empresa y en la vida familiar, una mujer "decidida", "emprendedora" y "totalmente distinta", que tenía proyectos a futuro para "20 o 30 años". Agustina, su hija mayor, era una "mente brillante", "una genia, una nerd", que leía libros enteros en la primaria y quería ser historiadora. Paradójicamente, un año antes del accidente, había desarrollado un "proyecto de seguridad vial", al considerar que la problemática de los siniestros era un "tema cultural" y no solo punitivo.

Milagrosamente, su hija menor, María Victoria, sobrevivió al impacto, que fue tremendo. Diego le atribuyó su salvación "al Cielo", y a una "decisión de ella" de "quedarse conmigo". Desde entonces, él y María Victoria viven "muertos en vida", dijo el hombre, quien contó que se aferra a la esperanza de reencontrarse con Tania y Agustina "allá arriba".

Diego García espera una condena ejemplar por parte de la Justicia de Rosario, que sirva para marcar un precedente. "Las tres juezas "pueden quedar en la historia" al dictar una pena de 18 años por "homicidio con dolo eventual", haciendo que estos hechos "ya no sean accidentes" sino crímenes.

vida padre tragedia vial

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
antonella marty: la democracia es abiertamente un enemigo para las nuevas derechas

Antonella Marty: "La democracia es abiertamente un enemigo para las nuevas derechas"

Ver comentarios

Las más leídas

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Edición impresa

viernes 11 de septiembre de 2026

Tapa

Pullaro, sobre los recursos de la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

El gobernador participó de un evento junto a referentes del sector, tanto provinciales como nacionales. “Es momento de debatir un modelo nacional que privilegie la generación de empleo", afirmó

Pullaro, sobre los recursos de la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
En vivo: Newells erró un penal, empujó a Vélez y logró el empate en el final
Ovación

En vivo: Newell's erró un penal, empujó a Vélez y logró el empate en el final

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al Castagnino
La Ciudad

La Escultura de los deseos, obra itinerante de Marta Minujín, llegó al Castagnino

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Nuevo hito para el agro | Con draper de 61 pies, se vendió la cosechadora con mayor capacidad de trilla de la Argentina

Nuevo hito para el agro | Con draper de 61 pies, se vendió la cosechadora con mayor capacidad de trilla de la Argentina

Lo más importante
Pullaro, sobre los recursos de la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
Política

Pullaro, sobre los recursos de la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

En vivo: Newells erró un penal, empujó a Vélez y logró el empate en el final

En vivo: Newell's erró un penal, empujó a Vélez y logró el empate en el final

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Ovación
La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newells?
Ovación

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

El gran homenaje de la hinchada de Newells a Leo Messi en el Coloso del Parque

El gran homenaje de la hinchada de Newell's a Leo Messi en el Coloso del Parque

En vivo: Newells erró un penal, empujó a Vélez y logró el empate en el final

En vivo: Newell's erró un penal, empujó a Vélez y logró el empate en el final

Newells: Kudelka mete un sólo cambio para recibir a Vélez en el Coloso

Newell's: Kudelka mete un sólo cambio para recibir a Vélez en el Coloso

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo
La Ciudad

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes todavía templado pero con chances de chaparrones

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido
La región

Volcó un auto en Fighiera y su conductor resultó herido

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes
La Región

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Emprender en el pueblo: herramientas para el arraigo rural
Agro

Emprender en el pueblo: herramientas para el arraigo rural

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue
La Ciudad

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión
La Ciudad

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Por Hernán Cabrera
Ovación

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre
Economía

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses
Economía

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk
Política

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga
Policiales

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino
Politica

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo
Información General

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

No lidera una organización criminal, dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho
Policiales

"No lidera una organización criminal", dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total
La Ciudad

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 
La Ciudad

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 