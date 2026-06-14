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La Argentina entre dos dictaduras: 1966-76

Este jueves 18 de junio se hará en el Museo de la Memoria un conversatorio con la participación de destacados historiadores e intelectuales

14 de junio 2026 · 19:23hs
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Imagen del Cordobazo.

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Gabriela Águila.

Gabriela Águila.
Hugo Quiroga.

Hugo Quiroga.
Florencia Osuna.

Florencia Osuna.
Marcelo Cavarozzi.

Marcelo Cavarozzi.

Este jueves 18 de junio, a las 18, se realizará en el Museo de la Memoria el conversatorio “Reflexiones sobre la Argentina entre dos dictaduras (1966-1976)”, en el que participarán destacados historiadores e intelectuales. La lista incluye a Hugo Quiroga, Gabriela Aguila, Florencia Osuna y Marcelo Cavarozzi.

Se darán certificados de asistencia.

Organizan el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales-UNR y el Museo de la Memoria de Rosario

Fundamentación de la actividad

Este año coincide con los aniversarios de dos dictaduras militares, las autodenominadas “Revolución Argentina” (1966-1973) y “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983), que buscaron reformar la sociedad eliminando la política como elemento de cambio, al tiempo que ocluyeron a la democracia no sólo como forma de gobierno, sino también de entender y (con)vivir en sociedad. Si bien, hay elementos que las diferencian, su objetivo central de transformación se planteó en la exclusión de la política, tanto en términos institucionales como humanos.

Hoy, a 60 y 50 años de los respectivos inicios de dichas experiencias autoritarias, la política y la democracia vuelven a estar en tensión. La promesa de la democracia que se esbozó como la panacea o el punto de partida para pensar sociedades justas con marcos de respeto en cuanto a diferencias políticas refiere, se encuentra actualmente en crisis. Tensionada por formas de entender lo político y la política como la negación del otro, que pasa a ser definido como un “enemigo”, al tiempo que cada vez cobran más relevancia proyectos fuertemente autocráticos. Hoy más que nunca, urge revisar el pasado reciente para contemplarnos en el espejo de la historia.

Bios

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Hugo Quiroga.

Hugo Quiroga.

Hugo Quiroga: abogado y doctor en Filosofía por la Universidad de las Islas Baleares (España). Obtuvo el Diplôme d’Études Approfondies en Études de l’Amérique Latine, Paris III. Es Profesor Honorario de la UNR, y fue Profesor Titular de Teoría Política II de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Fue Investigador Superior del Consejo de Investigaciones de la misma Universidad y Profesor Titular Interino de Introducción a la Ciencia Política, y Teoría Política II en la Universidad Nacional del Litoral.

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Gabriela Águila.

Gabriela Águila.

Gabriela Águila: doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Investigadora Independiente del Conicet (con sede en el Ishir). Profesora Titular regular de Historia Latinoamericana y Europea contemporánea, Escuela de Historia, Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Sus líneas de investigación refieren a la historia de la última dictadura militar y el ejercicio de la represión en la historia reciente argentina.

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Florencia Osuna.

Florencia Osuna.

Florencia Osuna: doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Magíster en Historia por el Instituto de Altos Estudios Sociales (Unsam). Profesora en Historia (UNGS). Es Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) con sede en el IdIHCS-UNLP. Se desempeña como docente universitaria en materias de grado y posgrado en UNLP, UTDT y UNGS. Se especializa en historia reciente argentina, con énfasis en los estudios sobre Estado y políticas públicas.

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Marcelo Cavarozzi.

Marcelo Cavarozzi.

Marcelo Cavarozzi: doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos). Especialista en política comparada de América Latina y la relación entre capitalismo(s) y democracia. Es investigador principal del Conicet en la Escuela de Política y Gobierno de la Unsam, donde anteriormente se desempeñó como decano. Fue investigador y director del Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) e investigador asociado del Ciap (Centro de Investigaciones en Administración Pública) del Instituto Torcuato Di Tella. También realizó consultorías en organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial, entre otros, acerca de procesos de reforma política y planes modernización del sector público. Es autor de numerosos libros y artículos en revistas con reconocimiento de pares. Además, obtuvo numerosos subsidios y becas de instituciones estadounidenses, como las fundaciones Rockefeller, Ford, y el Social Science Research Council, entre otras.

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