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Central tiene equipo confirmado: Di María sigue en el banco e ingresan Pol Fernández y Mallo

El capitán canalla finalmente estará en el banco de suplentes. El uruguayo vuelve a ser titular y será el debut desde el arranque del volante

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

22 de marzo 2026 · 21:42hs
Pol Fernández hará su debut como titular desde su llegada a Arroyito.

Leonardo Vincenti / La Capital

Pol Fernández hará su debut como titular desde su llegada a Arroyito.

Después de todas las especulaciones que se dieron en la previa, Jorge Almirón confirmó el equipo que enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Bautista Gargantini. Central presentará dos cambios respecto a los once que vienen de ganarle a Banfield en el Gigante de Arroyito y el dato destacado es que Ángel Di María finalmente no estará entre los titulares.

Hace semanas que Di María viene con un problema en el aductor, una molestia que sufrió en la previa del clásico. Fue justamente ese encuentro en el Parque el último que jugó como titular.

Todo hacía pensar que éste iba a ser el partido en el que recuperaría la titularidad, pero indudablemente el DT no lo ve al ciento por ciento desde lo físico. Así, el que se mete en lugar de Julián Fernández (ni siquiera viajó por una molestia en el talón) es Guillermo "Pol" Fernández, quien tendrá su debut como titular tras su regreso a Arroyito.

>>Leer más: Todo definido: días, horarios y rivales de Central en la fase de grupos de la Copa Libertadores

La vuelta de Facundo Mallo

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El central uruguayo jugó los primeros cuatro partidos y de ahí en más no volvió a sumar minutos.

El central uruguayo jugó los primeros cuatro partidos y de ahí en más no volvió a sumar minutos.

Y la inclusión de Mallo es algo que, a priori, alterará el dispositivo táctico. Es que no ingresa por un defensor, sino que lo hará por Gaspar Duarte. En principio, Almirón volvería a apostar por una línea de tres en el fondo, como sucedió en La Paternal, contra Argentinos Juniors. El último partido del uruguayo fue contra Aldosivi, en Mar del Plata.

De todas formas, la forma en la que se parará el Canalla se dilucidará una vez que comience a rodar la pelota. Está la posibilidad que se mantenga el 4-2-3-1 que habitualmente utiliza Almirón, con Ignacio Ovando como lateral por derecha. en cualquiera de los casos, Enzo Giménez jugará un poco más adelantado.

Los once de Central

Así las cosas, Central formará ante Independiente Rivadavia con: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo y Gastón Ávila; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Agustín Sández; Guillermo Fernández; Jaminton Campaz y Alejo Veliz.

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