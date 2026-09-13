El billar tuvo su debut en los Juegos Suramericanos 2026 como disciplina invitada

El Centro Español de la capital provincial fue el escenario donde el argentino Gustavo Torregiani se consagró campeón

El billar tuvo su esperado debut en los Juegos Suramericanos 2026. Como una de las disciplinas invitadas de la competencia, el histórico Centro Español y Biblioteca Popular de Santa Fe abrió sus puertas para albergar a la primera de tres intensas jornadas que contarán con las modalidades de Billar de Carambola y Cinco Quillas.

La sede elegida para recibir a la disciplina es un escenario que ya cuenta con experiencia en citas internacionales tras haber organizado previamente un torneo panamericano. Las partidas se desarrollan en la emblemática sala de billar "Manuel Gómez", nombrada en honor al primer campeón del mundo que tuvo la Argentina.

Un estreno con tonada local

Héctor Lapissonde, presidente del Centro Español y representante de la organización, no ocultó su emoción tras el cierre de la primera jornada de competencia. "Fue una pelea muy larga para poder estar", confesó, al tiempo que agradeció formalmente a Odesur por permitir la inclusión del billar. "Es un orgullo poder insertar nuestra actividad dentro del calendario de los Juegos porque esto para nosotros es histórico", añadió.

Al ser consultado sobre el impacto de los Juegos, Lapissonde destacó el enorme legado que dejará tanto para la disciplina como para la región: "El legado es enorme, es llegar a toda Sudamérica, y en parte a través de los medios a todo el mundo, las características de nuestra zona, las posibilidades que tenemos, lo que podemos hacer, lo que somos capaces. Esto es muy positivo no solo para Santa Fe, sino para la región y todo el país".

"Que un representante de Argentina en la primera participación en los Juegos Suramericanos sea el campeón nos llena de orgullo", completó Lapissonde.

"Paga todos los sacrificios de mi vida"

El gran protagonista de la jornada fue Gustavo Torregiani, mayor exponente argentino del billar. "Es un nuevo título para mi carrera y creo que éste es especial porque soy el primer medallista de Argentina de los Juegos Suramericanos. La verdad que me llena de satisfacción", expresó.

Para Torregiani, este logro representa la máxima recompensa a una vida de dedicación: "creo que paga todos los sacrificios que hice para poder jugar y hacer de este juego mi trabajo principal. Me lo llevo con mucho orgullo".

El flamante campeón también se refirió al gran anhelo que comparte toda la comunidad del billar: el sueño olímpico. "Tenemos que llegar a que el billar sea un deporte olímpico. Lo demostramos arriba de la mesa, que podemos ser tranquilamente un deporte olímpico. Ojalá lo podamos lograr. Por el momento, gozamos de estar dentro de estos Juegos Odesur", manifestó.

Finalmente, Torregiani elogió las instalaciones y la calidez de la sede santafesina. "No es la primera vez que venimos aquí al Centro Español. La gente es maravillosa", sostuvo. Además, rindió tributo a la histórica sala Manuel Gómez que hoy fue testigo del debut del billar en el deporte suramericano.