La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

El billar tuvo su debut en los Juegos Suramericanos 2026 como disciplina invitada

El Centro Español de la capital provincial fue el escenario donde el argentino Gustavo Torregiani se consagró campeón

13 de septiembre 2026 · 16:09hs
Google Seguir a La Capital en Google
El billar tuvo su esperado debut en los Juegos Suramericanos 2026.

El billar tuvo su esperado debut en los Juegos Suramericanos 2026.

El billar tuvo su esperado debut en los Juegos Suramericanos 2026. Como una de las disciplinas invitadas de la competencia, el histórico Centro Español y Biblioteca Popular de Santa Fe abrió sus puertas para albergar a la primera de tres intensas jornadas que contarán con las modalidades de Billar de Carambola y Cinco Quillas.

Participan calificados atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

La sede elegida para recibir a la disciplina es un escenario que ya cuenta con experiencia en citas internacionales tras haber organizado previamente un torneo panamericano. Las partidas se desarrollan en la emblemática sala de billar "Manuel Gómez", nombrada en honor al primer campeón del mundo que tuvo la Argentina.

Leer más: Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Un estreno con tonada local

Héctor Lapissonde, presidente del Centro Español y representante de la organización, no ocultó su emoción tras el cierre de la primera jornada de competencia. "Fue una pelea muy larga para poder estar", confesó, al tiempo que agradeció formalmente a Odesur por permitir la inclusión del billar. "Es un orgullo poder insertar nuestra actividad dentro del calendario de los Juegos porque esto para nosotros es histórico", añadió.

Al ser consultado sobre el impacto de los Juegos, Lapissonde destacó el enorme legado que dejará tanto para la disciplina como para la región: "El legado es enorme, es llegar a toda Sudamérica, y en parte a través de los medios a todo el mundo, las características de nuestra zona, las posibilidades que tenemos, lo que podemos hacer, lo que somos capaces. Esto es muy positivo no solo para Santa Fe, sino para la región y todo el país".

"Que un representante de Argentina en la primera participación en los Juegos Suramericanos sea el campeón nos llena de orgullo", completó Lapissonde.

"Paga todos los sacrificios de mi vida"

El gran protagonista de la jornada fue Gustavo Torregiani, mayor exponente argentino del billar. "Es un nuevo título para mi carrera y creo que éste es especial porque soy el primer medallista de Argentina de los Juegos Suramericanos. La verdad que me llena de satisfacción", expresó.

Para Torregiani, este logro representa la máxima recompensa a una vida de dedicación: "creo que paga todos los sacrificios que hice para poder jugar y hacer de este juego mi trabajo principal. Me lo llevo con mucho orgullo".

El flamante campeón también se refirió al gran anhelo que comparte toda la comunidad del billar: el sueño olímpico. "Tenemos que llegar a que el billar sea un deporte olímpico. Lo demostramos arriba de la mesa, que podemos ser tranquilamente un deporte olímpico. Ojalá lo podamos lograr. Por el momento, gozamos de estar dentro de estos Juegos Odesur", manifestó.

Finalmente, Torregiani elogió las instalaciones y la calidez de la sede santafesina. "No es la primera vez que venimos aquí al Centro Español. La gente es maravillosa", sostuvo. Además, rindió tributo a la histórica sala Manuel Gómez que hoy fue testigo del debut del billar en el deporte suramericano.

Noticias relacionadas
romina imwinkelried consiguio la primera medalla argentina en los juegos: lo sone mucho tiempo

Romina Imwinkelried consiguió la primera medalla argentina en los Juegos: "Lo soñé mucho tiempo"

brasil abrio el medallero de oro en los juegos suramericanos 2026

Brasil abrió el medallero de oro en los Juegos Suramericanos 2026

el legado de los juegos suramericanos son las obras y los deportistas que van a nacer a partir de esta infraestructura

"El legado de los Juegos Suramericanos son las obras y los deportistas que van a nacer a partir de esta infraestructura"

una fiesta del deporte: 250 mil personas participaron de la apertura de los suramericanos

Una fiesta del deporte: 250 mil personas participaron de la apertura de los Suramericanos

Ver comentarios

Las más leídas

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Lo último

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

La hierba para agregar al mate que disminuye la hinchazón y alivia los dolores estomacales

La hierba para agregar al mate que disminuye la hinchazón y alivia los dolores estomacales

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

La ciudad tiene este domingo la mayor convocatoria entre las tres sedes del evento deportivo, con 27 mil pases generados. El Parque Independencia ofrece música, gastronomía, tecnología y actividades gratuitas.

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud
Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura
La Ciudad

El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura

Patrimonio: el monumento que parece abandonado y guarda más de un siglo de historias de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Patrimonio: el monumento que parece abandonado y guarda más de un siglo de historias de Rosario

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Los diez edificios que proyectan cambiar el área central de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Los Juegos Suramericanos comenzaron con una histórica ceremonia de apertura

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Central informó la causa por la que Marco Ruben no jugará ante Tigre

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Juegos Suramericanos: primer día de competencia con nutrida presencia de atletas rosarinos

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan

Ovación
Todo el color del Gabino Sosa, para el clásico rosarino entre Central Córdoba y Argentino

Por Juan Iturrez
Ovación

Todo el color del Gabino Sosa, para el clásico rosarino entre Central Córdoba y Argentino

Todo el color del Gabino Sosa, para el clásico rosarino entre Central Córdoba y Argentino

Todo el color del Gabino Sosa, para el clásico rosarino entre Central Córdoba y Argentino

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Policiales
El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

La Ciudad
El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura
La Ciudad

El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas, mientras crece la demanda

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan
Información General

El gobierno analiza decretar un feriado durante la visita del Papa León XIV: qué fechas se evalúan

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe
Policiales

Un incendio impactante destruyó varios patrulleros en desuso de la Policía de Santa Fe

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro
Información General

Mataron a un piloto de carreras en Misiones y acusaron a su exsuegro

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos
Policiales

Tragedia en la costanera: las claves de un juicio atravesado por testimonios dolorosos

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal
La Ciudad

Histórica restauración en Villa Hortensia: el Distrito Norte atenderá en el Portal

Pullaro, sobre los recursos de la industria: No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo
Política

Pullaro, sobre los recursos de la industria: "No tienen que ir a la timba financiera sino al desarrollo"

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales
Salud

Prevención del suicidio: cinco preguntas y cinco acciones fundamentales

Ander Etxeberria: El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo
Agro

Ander Etxeberria: "El cooperativismo es más necesario que nunca en este mundo"

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas
La Ciudad

El sábado será gris, con fuertes vientos y descenso de temperaturas

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en Rosario

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newells?
Ovación

La gran incógnita en el Coloso: ¿por qué cambiaron el pateador de un penal clave para Newell's?

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos
Información General

Tras la quiebra de Garbarino, rematan artículos de la empresa desde 80 mil pesos

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario
Política

Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer
Información General

Sarmiento: la historia del hombre detrás del prócer

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a desaparecer durante 48 horas
Tecnología

Alertan por un reto viral que incentiva a adolescentes a "desaparecer durante 48 horas"

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas
El Mundo

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas