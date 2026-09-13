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En uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

El central hizo otra vez un gran partido y fue uno de los más parejos en la victoria contra Tigre. La calma de Di María en el penal y la entrega de Sández

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

13 de septiembre 2026 · 17:31hs
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La formación de Central que salió a jugar desde el primer minuto en cancha de Tigre.

Marcelo Bustamante / La Capital

La formación de Central que salió a jugar desde el primer minuto en cancha de Tigre.

Ignacio Ovando fue uno de los destacados de Central en la victoria contra Tigre. Siempre mostró presencia, casi no perdió duelos y fue clave en el momento en que el local se venía con todo. Buen partido de Sández y Pizarro levantó su nivel.

Los puntajes de Ovación

Jeremías Ledesma 6: metió un tapadón a los pocos minutos se comenzado el partido. Se mostró más seguro que otras veces. En la del inicio del complemento cubrió bien el primer palo, por eso tuvo que despejar hacia afuera.

Emanuel Coronel 3,5: Venía haciendo un partido apenas discreto, con aciertos y errores, pero la roja a los 30 del complemento lo puso en un lugar complicado.

Ignacio Ovando 8: Gran partido, de lo más regular del equipo. Prácticamente no tuvo fisuras, sacó todo lo que le tiraron y jugó 45 minutos tocado en el tobillo. Mucha firmeza en el fondo.

Gastón Ávila 6,5: Quedó expuesto en una en el primer tiempo, pero levantó mucho en el segundo y sacó todo, de arriba y de abajo. Nunca se complicó e hizo siempre la más fácil. Buen partido.

Agustín Sández 7: Gran partido. Ya en el primer tiempo se mostró activo, con esfuerzo en la marca y yendo cada vez que podía. En el complemento acentuó su rendimiento, siempre con mucha personalidad.

Franco Ibarra 5: Venía errático e impreciso como pocas veces se lo suele ver. Erró varias fáciles y no pesó tanto en la marca. Levantó justo en el momento en el que el equipo más lo necesitaba, sobre el final.

Pizarro levantó el nivel en Central

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Vicente Pizarro 6,5: Un partido correcto. La pidió siempre, nunca se escondió y jugó casi sienpre de manera simple. Casi siempre certero en los pases.

Alan Rodríguez 4,5: Poca participación en el primer tiempo, perdido sobre la derecha. Nunca se terminó de acoplar. Tuvo una clarísima para sentenciar el partido y la tiró afuera.

Ángel Di María 7: Tuvo altibajos. Algunos bochazos certeros, pero perdió varias y algunas fáciles. Gran tranquilidad para definir en el penal, tocándola suave una vez que se movió el arquero. Salió a diez del final.

Jaminton Campaz 6,5: Con poquito, fue uno de los que más exigió en el primer tiempo. A él le cometieron el penal que convirtió Di María. A los pocos minutos se fue reemplazado.

Enzo Copetti 6,5: No hizo goles, que es lo que se le pide, pero esta vez fue inteligente jugando de espaldas al arco. Si Alan Rodríguez convertía en el mano a mano que tuvo, era medio gol del centrodelantero.

Leer más: Central se reencontró con la victoria, con un gol de penal de Ángel Di María

Ingresaron en Central

Giovanni Cantizano 6,5: entró de buena forma, metido y con convicción. Ganó en muchas de las individuales que tiró, aunque no siempre las terminó bien. Pero siempre fue una amenaza.

Elías Verón 5,5: Muy activo para la función que tenía que cumplir y, lo más importante, casi nunca se desordenó. Incluso fue a dar una mano allá arriba.

Gaspar Duarte -: En sus primeros minutos en el torneo, le metió pimienta al ataque. Varias veces sacó provecho de su velocidad.

Federico Navarro -: le tocó ingresar en un momento en el que equipo achicaba para atrás y en lo suyo cumplió. Estuvo ordenado y tratando de obstaculizar el juego del rival.

Guillermo Fernández -: No entró mucho en juego, pero las pocas veces que lo hizo intentó ponerle calma a esos minutos finales en los que un error podía costar caro.

Jorge Almirón, el DT 6: Central fue un equipo con demasiados altibajos, pero sobre todo de un primer tiempo endeble, sin juego. Su equipo mejoró bastante en el complemento, cuando tuvo el partido de contra. Que el Canalla no lo haya podido definir antes es algo que no le compete al DT.

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