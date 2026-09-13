La Capital | Juegos Suramericanos | Valentina Casanello

Esgrima: la rosarina Valentina Casanello quedó entre las ocho mejores

Valentina Casanello cumplió un gran papel en florete individual y cayó en los cuartos de final. Luego Pascual Di Tella le daría una medalla de oro a Argentina, en sable

13 de septiembre 2026 · 18:57hs
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La rosarina Valentina Casanello (derecha) ante la colombiana Prieto

La rosarina Valentina Casanello (derecha) ante la colombiana Prieto, a la que venció para quedar entre las mejores ocho de la esgrima en los Juegos Suramericanos.

La rosarina Valentina Casanello cumplió una destacada actuación en florete individual y perdió en los cuartos de final ante la que luego se quedaría con la medalla de oro, la brasileña Ana Di Renzo. La esgrima argentina dio pelea en el debut de los Juegos Suramericanos y luego Pascual Di Tella conseguiría el primer oro argentino.

Casanello cumplió una gran actuación. La rosarina de 19 años, que no tiene la experiencia de muchas de sus oponentes, alcanzó una instancia relevante en la definición de la disciplina de florete individual, pero se encontró con la mejor del escalafón sudamericano.

En efecto, la brasileña Di Renzo cuenta con una dilatada trayectoria y compite asiduamente en los torneos más importantes del mundo, por lo que lo de Casanello fue meritorio.

En la disputa del grupo B, Casanello derotó 5 a 3 a la chilena Arantza Inostroza 5 a 3, perdió 5 a 0 con la brasileña Mariana Nelz, con la colombiana Tatiana Prieto 5 a 3 y con la venezolana Anabella Acurero 5 a 2; y venció a la peruana Mariana Soriano por 5 a 2 y a la uruguaya María Pauchi 5 a 3.

Ya en la Tabla de 16, Casanello se tomó revancha de la colombiana Prieto y le ganó 15 a 13, pero en cuartos le tocó Di Renzo, que no le dio opción y la venció 15 a 2. Por lo que no pudo acceder a la medalla de bronce.

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Di Renzo obtendría la medalla de oro ante la peruana Mariana Sopriara, a la que derrotó 15 a 9.

Oro argentino en los Juegos Suramericanos

En tanto, Pascual Di Tella se quedó con la medalla de oro en sable individual, al vencer en la final al venezolano Eliecer Romero por 15 a 12.

Antes, derrotó en cuartos al brasileño Bruno Pekelman (15 a 5) y al argentino Juan Bacha (15 a 12), que ganó la medalla de bronce.

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