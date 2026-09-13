Doble oro para Brasil en las aguas abiertas de los Juegos Suramericanos

Brasil fue protagonista absoluto de las aguas abiertas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Brasil fue protagonista absoluto de las aguas abiertas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Brasil fue protagonista absoluto de las aguas abiertas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , al conquistar los dos títulos de los 10 kilómetros y cuatro medallas durante la única jornada de competencia de la disciplina, disputada en el Lago Sur.

En la prueba masculina, Matheus Melecchi se consagró campeón con 1h47min53s5 , seguido por el ecuatoriano David Farinango, plata con 1h47min57s2. El brasileño Víctor Moreno completó el podio con 1h48min04s1 .

Poco después llegó el segundo oro brasileño con la experimentada Ana Marcela Cunha , campeona olímpica y siete veces campeona mundial. Brasil consiguió el 1-2 gracias a la plata de Viviane Jungblut , mientras la argentina Romina Imwinkelried obtuvo el bronce.

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Rumbo a los Panamericanos

Los resultados tuvieron además importancia en el camino hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027. Brasil aseguró tres plazas panamericanas, mientras Ecuador también consiguió su clasificación gracias al resultado de la prueba masculina.

Para Ana Marcela, el triunfo representó su octava medalla en Juegos Suramericanos y la sexta de oro, 20 años después de conseguir su primera presea en Buenos Aires 2006, cuando tenía apenas 14 años.

Con los dos títulos definidos, las aguas abiertas cerraron este mismo domingo su participación en Santa Fe 2026, convirtiéndose en una de las primeras disciplinas en completar su programa de competencias y entregar todas sus medallas.