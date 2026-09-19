Martina Bednarek, en vóley, consiguió una nueva medalla en los Juegos Suramericanos para Rosario

kEl sábado cerró con una nueva medalla de plata para los deportistas locales: Martina Bednarek, en el vóleibol femenino. El estadio de Newell estuvo repleto

Martina Bednarek festeja uno de los puntos de Argentina ante sobre Colombia, que le valió la plata en los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos siguieron el sábado a full y sobre el cierre de la jornada llegó una nueva medalla. En este caso del vóleibol femenino, Las Panteritas, que derrotaron a Colombia y se calzaron la medalla de plata en un repleto estadio cubierto de Newell's. Y con la rosarina Martina Bednarek como gran protagonista.

Bednarek es una de las más destacadas jugadoras que dio la ciudad y con 15 años hizo su estreno en primera división en el club Náutico Sportivo Avellaneda . Fue tanto su despegue que actualmente juega en el Benfica de Portugal con 20 años.

Y además ya tuvo varios lauros con la selección argentina. Pero este sin dudas tiene un valor mayor por tratarse de unos Juegos Suramericanos disputados en su ciudad.

Martina fue goleadora de la selección en del debut victorioso ante Paraguay, pero después llegaron las derrotas con Chile y Venezuela que dejaron al equipo en una posición incómoda.

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En la última jornada debía ganarle a Colombia y lo hizo por un contundente 3 a 0, con parciales de 25 a 17, 25 a 20 y 25 a 20. Las cafeteras perdieron pero se quedaron con la medalla de bronce. Mientras que Chile ganó la dorada en forma invicta, al vencer a Paraguay 3 a 0.

En tanto, el voleibol masculino empezará su torneo este lunes y lo culminará el viernes, también en el Claudio Newell.