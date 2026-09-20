Copa Davis: Cerúndolo apabulló a su rival, Argentina ganó la serie y se clasificó a los Qualifiers 2027

El número uno nacional logró un contundente triunfo ante Mert Alkaya por 6-1 y 6-0. Antes, Guido Andreozzi y Andrés Molteni habían sufrido una derrota en el dobles ante Turquía

Francisco Cerúndolo no dejó dudas y le dio el triunfo a Argentina ante Turquía , en Neuquén , que valió la clasificación a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis . Fue 6-1 y 6-0 para el número uno nacional ante Mert Alkaya, en apenas 47 minutos. El equipo capitaneado por Javier Frana definió la serie por 3-1 .

El número uno nacional pisó la pista del Ruca Che tras la derrota del dobles en el arranque del día. De entrada, se mostró decidido a evitar cualquier tipo de sorpresas. Quebró el saque de su rival en el primer game y en la primera oportunidad que tuvo. Se hizo fuerte con el servicio e impuso las condiciones ante un rival desbordado y sin respuestas.

Con el 83% de los puntos obtenidos con el primer saque (contra el 50% por parte de Alkaya), Cerúndolo sostuvo la diferencia con comodidad y fue implacable cuando tuvo oportunidades para ponerle presión a su rival. El argentino logró dos breaks más y se llevó el primer set por 6-1 .

Para entonces, Fran era un vendaval y lo demostró también en la siguiente manga. En apenas 21 minutos liquidó el partido con un contundente 6-0 .

Con este triunfo, Argentina se clasificó a los Qualifiers 2027, a disputarse en febrero, en el comienzo de una nueva edición de la Copa Davis, en busca del sueño de la Ensaladera de Plata. El rival se conocerá a finales de noviembre, cuando se disputará el sorteo.

El sorteo próximo incluirá a 26 equipos. Por un lado estarán las 13 naciones que, al igual que los dirigidos por Frana, ganaron en el Grupo Mundial I: Australia, Países Bajos, Hungría, Brasil, Mónaco, Dinamarca, Serbia, Noruega, China Taipei, Japón, Perú y queda por definirse Eslovaquia-Grecia.

También entrarán al bolillero los 7 perdedores de esta semana del Qualifiers II: Croacia, Ecuador, Estados Unidos, India, Bélgica, Francia y Chile. Por último, se sumarán 6 de los 8 participantes del Final 8 de este año, ya que dos reciben wild cards para las instancias siguientes. Por ejemplo, en 2025, Países Bajos, subcampeón, entró directo al Qualifiers II mientras que el campeón, Italia, comenzó su camino en el Final 8. Dentro de este grupo se encuentran Alemania, Gran Bretaña, España, Austria, Corea del Sur, República Checa, Canadá e Italia.

La victoria también le permitió a Argentina alcanzar una marca histórica: 100 series ganadas en la Copa Davis.