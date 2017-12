"Te amo para siempre", el macabro mensaje de la chica que asesinó a su ex

"Te amo para siempre", escribió Nahir Galarza, de 19 años, en su cuenta de Instagram. Era la mañana de viernes y fue acompañada por una imagen de ella junto a su exnovio, Fernando Pastorizzo. Pocas horas antes, la policía de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú había encontrado el cuerpo del chico de 21 años, ya sin vida, tirado en el barro de una vereda precaria al lado de su moto y con dos orificios de bala en su cuerpo.

Los hechos sucedidos durante todo el resto del día permitieron corroborar lo macabro del asunto. Esa famosa publicación en las redes fue hecha horas después de que la misma joven había asesinado a su pareja con el arma reglamentaria de su padre policía.

"5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel" "5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel", rezaba el texto completo de la publicación.

La joven, estudiante de abogacía en la Universidad de Concepción del Uruguay se quebró poco antes de la hora de la cena en su declaración ante el fiscal Leandro Beherán. Había acudido allí junto a su padre, que en ese momento poseía el arma homicida y se perfilaba de a poco como el principal sospechoso del asesinato.

Durante la tarde, la chica ya había prestado declaración en una comisaría pero en condición de testigo: era la última persona que lo había visto con vida, de acuerdo a los testigos.

Nahir y su papá permanecieron durante horas en la fiscalía, hasta que en un momento, la situación terminó de aclararse. "Basta, fui yo, fui yo, fui yo -repitió- quítenle la responsabilidad a mi padre y a mi familia", afirmó la chica.

Según reveló la propia homicida, poco después de las seis de la mañana, Nahir volvió a su casa, guardó la pistola 9 mm en la funda de su padre y se fue a dormir. Incluso, su propio progenitor trabajó durante el primer turno con ese arma en su cintura.

Así, los episodios de violencia protagonizados por Nahir se presentaron incluso el domingo anterior a la tragedia: la chica junto a una amiga atacaron a Pastorizzo en la puerta de un boliche.

Esa misma amiga, demostró su indignación con lo sucedido también en las redes sociales: "Me da vergüenza decir que fuiste mi amiga durante años, saber que para Navidad me dijiste que te había matado a palo, donde hiciste que te agarre cuando yo venía así me peleaba con él. Sos una hija de puta, no te mereces nada, solo pudrirte en la cárcel por asesina", afirmó la amiga que había participado en esa agresión.