La tía de Sheila Ayala, la niña de diez años asesinada en el partido bonaerense de San Miguel y cuyo cuerpo fue hallado el jueves, negó su participación en el crimen, en su primera declaración ante la Justicia. Leonela Ayala, sospechada del asesinato de la nena junto a su esposo Fabián Ezequiel González Rojas, fue indagada anteayer a la noche en el hospital en el que permanecía internada luego de dar a luz a su cuarto hijo, publica la web del diario Página 12.

Ante el fiscal Gustavo Carracedo, la mujer cambió la primera versión que le habría dado a la policía al momento de ser arrestada, minutos después de que descubrieran el cuerpo de la niña desnudo dentro de una bolsa entre dos medianeras lindantes con su casa.

Ese jueves, Leonela había dicho que junto con su esposo tomaron "drogas y alcohol" y que no sabía lo que había pasado. Pero anteayer, en una declaración no muy extensa, aseguró que "no sabe lo que ocurrió" porque estuvo "con sus hijos".

La mujer aseguró que, el día que desapareció Sheila, abandonó su casa entre las 12 y las 18, acompañada por sus hijos.

En tanto, el tío de Sheila se negó a declarar ante el fiscal del caso. Según la acusación, González Rojas quedó formalmente acusado como coautor del delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un femicidio". Mientras que Ayala, que es hermana del padre de la víctima, está acusada por el delito de "homicidio agravado por alevosía" en calidad de coautora.

Ambos habrían confesado el crimen de la niña ante efectivos de la policía, aunque esa declaración carece de valor judicial para la causa si no es realizada en el marco de una declaración indagatoria formal.

El fiscal Carracedo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Número 20 descentralizada de Malvinas Argentinas, consideró en la acusación que realizó con los elementos recolectados hasta el momento, entre ellos la autopsia, que Sheila fue "estrangulada a lazo" con una sábana que le produjo la asfixia mecánica por compresión cervical, lo que la llevó a su muerte a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático.

Este viernes se conoció además que González Rojas presenta rasguños en sus brazos que serían compatibles con signos de defensa de un potencial abuso por parte de la víctima.

Para Carracedo, González Rojas y Ayala, los únicos dos detenidos por el caso, se aprovecharon de la situación de indefensión de la víctima a quien superaban en fuerza, y además que el detenido, "abusó de una relación desigual de poder con la víctima".

Un 95 por ciento por pena de muerte

Por su parte, un 95 por ciento de los encuestados afirmó que aplicaría la pena de muerte para el o los asesinos de la pequeña Sheila Ayala, de diez años, mientras que siete de cada diez haría justicia por mano propia, según un sondeo.

El crimen de la niña de diez años en la localidad bonaerense de San Miguel genera bronca, tristeza, dolor y muchísima indignación en la sociedad.

A partir de este crimen, el abogado Javier Miglino y la ONG que encabeza Defendamos Buenos Aires con sus más de 120 colaboradores, realizó una encuesta que arrojó estos números en barrios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

"Recordemos que tanto Leonela Ayala, tía de la nena, como su marido Fabián González están imputados por el domicilio doblemente agravado de la niña. Eso nos motivó a salir a la calle a preguntar a la gente de a pie, es decir al gente común sin banderías políticas, gente que tiene o no hijos en edad escolar como Sheila, gente que sufre a diario, como sufrimos casi todos, el flagelo de la droga, la inseguridad y el miedo", precisó Miglino en declaraciones a Diario Popular.

El estudio abarcó 35 puntos en Capital Federal y 35 en el conurbano bonaerense. Entre ellos Belgrano, Puerto Madero, Centro, Retiro, Recoleta, Almagro, Núñez, San Telmo, Villa Urquiza, Palermo, Saavedra, Liniers, Flores, Floresta, Villa Luro, Mataderos, Villa Devoto, Agronomía, Barracas, Chacarita, Constitución, La Boca, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, Parque Chas, Parque Chacabuco, La Paternal, Nueva Pompeya, Villa Lugano, Villa Crespo, Villa Pueyrredón, Villa Soldati y Villa del Parque. También en Lomas de Zamora, Banfield, Quilmes Centro, Lanús, Adrogué Centro, Temperley Centro, Barrio San José, Avellaneda, Ramos Mejía, San Justo, Lomas del Mirador, Ciudadela, Caseros, La Plata, Mar del Plata, Florencio Varela Centro, San Martín Centro, Isidro Casanova, González Catán, Morón Centro, Palomar, Castelar Centro, Ituzaingó, Pilar Centro, San Isidro, Olivos, Vicente López, Villa Martelli, Monte Grande Centro, Berazategui Centro, Burzaco, Remedios de Escalada, Merlo Centro, Moreno Centro, La Tablada, Tigre Centro y Ciudad Madero. "Se les planteó a los vecinos de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, de ambos sexos y mayores de edad, que ante la posibilidad de presenciar la comisión de algún tipo de delito contra un niño, de 0 a 17 años, entre ellos amenazas, coacción, lesiones, robo, hurto, violación, secuestro y homicidio. ¿Qué actitud tendría?", detalló el letrado. En ese sentido, Miglino agregó: "A partir de esa temática se hicieron preguntas: ¿Llamaría a la policía?; ¿pediría ayuda a cualquier persona cercana?; ¿tomaría justicia por mano propia, incluso dañando al agresor, conforme artículo 34 del Código Penal?; ¿actuaría de forma indiferente siguiendo su camino?". "Las respuestas que recibimos fueron por demás alentadoras porque nadie, ni uno solo de 1.905 entrevistados votaron por la opción cuatro, es decir actuar de forma indiferente. Es decir nadie en la República Argentina dejaría pasar el abuso, el robo, los golpes, la tentativa de secuestro o delitos aún más graves como la violación o el homicidio de un menor", precisó el abogado. Las opciones votadas por los 1.905 entevistados fueron las siguientes: 1- Llamaría a la policía, 22 por ciento; 2- Pediría ayuda a cualquier persona cercana, 10 por ciento; 3- Tomaría justicia por mano propia, incluso dañando al agresor, 68 por ciento; 4- Actuaría de forma indiferente siguiente mi camino, cero por ciento. "Por otro lado y ya en el límite de la paciencia de los entrevistados, se les hizo una última pregunta. Esta vez sí enfocados en casos como el de Sheila Ayala: ¿usted es partidario de la pena de muerte para casos de secuestro, abuso y homicidio como el padecido por Sheila Ayala? Por un abrumador 95 por ciento, la respuesta fue Sí", indicó Miglino. "'A partir de aquí podemos elaborar muchas conclusiones pero creemos que hay dos que hablan por sí solas de los argentinos. No toleramos bajo ningún punto de vista que los menores sean objeto de delitos, llegando a arriesgar la propia vida para evitarlo y que las autoridades policiales y judiciales no están a la altura de estos hechos, porque sólo el 20 por ciento de los entrevistados admitió que llamaría la policía", precisó. Asimismo, añadió que "eso demuestra que la inseguridad que campea a sus anchas en nuestro país tiene como una de las principales causas, a un mediocre comportamiento de fuerzas policiales y de fiscales y jueces que poco hacen por cuidar a las víctimas en detrimento de la Justicia. Amparando en forma prolija, concienzuda y en algunas casos exagerada, los derechos de los victimarios, delincuentes y criminales'", concluyó.