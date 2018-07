El dibujante Liniers recibió un importante galardón en EEUU

El ilustrador Ricardo Liniers Siri, mucho más conocido como Liniers, ganó el prestigioso premio Eisner 2018 en la categoría Mejor Publicación para Lectores Iniciales por su libro "Buenas noches, Planeta", en el marco de la Convención Internacional de Cómics ( Comic-Con ) que se lleva a cabo en San Diego, California, Estados Unidos.

"El premio me tomó de sorpresa. Ya me habían nominado dos veces y no había ganado, así que ya estaba poniendo cara estoica cuando escuché mi nombre. Es muy lindo recibir un premio frente a tanto héroe personal —contó Liniers, en diálogo con La Nación. Siempre dicen que el Eisner es el Oscar del cómic, pero para mí a partir de ahora el Oscar es el Eisner del cine. Es un club lindo del que sentirse parte".

Liniers, de 44 años, publica desde 2002 su historieta "Macanudo" en La Nación y desarrolló una exitosa carrera en la que destacan entrañables personajes como Enriqueta y su Gato Fellini, Martincito y su amigo imaginario Olga, y una pandilla de duendes misteriosos que visten largos gorros a rayas.

Liniers tiene publicados varios libros con recopilaciones de sus trabajos y ha diseñado el arte de tapa de los álbumes de músicos como Kevin Johansen, Andrés Calamaro y Marcelo Ezquiaga. Con Johansen también ha colaborado dibujando en vivo desde el escenario durante sus recitales. Los dos hicieron giras por el país con este novedoso recurso. En 2012 recibió un Diploma al Mérito de la Fundación Konex en la categoría Humor e Historieta y en 2014 fue nombrado Personalidad Destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña.

El dibujante, que a veces se incluye en sus propios comics como un conejo con anteojos, mostró su felicidad por el nuevo galardón en su cuenta de Twitter. Liniers, nacido en noviembre 1973 en la ciudad de Buenos Aires, "estudió publicidad para darse cuenta que lo que realmente quería hacer era dibujar!" se informa en su cuenta en Facebook "Hijo del bagaje de culturas que son los argentinos, refleja en su obra su persona".

"Buenas noches, Planeta" fue publicado por Editorial Común y cuenta la historia de Planeta, el muñeco de peluche preferido de una chica que cuando ella se va a dormir "se hace amigo de un perro, come una galletita y da un salto hacia lo desconocido. "Fue inspirada por mi hija menor y su juguete, al que ella nombró Planeta", explicó Liniers. En su cuenta de Twitter el artista recibió numerosas felicitaciones, incluida la de la editorial Común. El dibujante contó que por el momento seguirá en Vermont, un tranquilo Estado en el noreste de Estados Unidos, donde vive desde 2016, "dibujando y disfrutando de la vida en familia".

La Comic-Con de San Diego es el evento más importante del cómic en Estados Unidos y cada año reúne a más de 150.000 personas. En ese contexto se entregan los premios Eisner, que llevan el nombre del fallecido historietista norteamericano Will Eisner y desde 1988 galardonan a los mejores artistas del género en más de veinte categorías diferentes.