Zuckerberg sufre por la retirada de anunciantes y el costo del "Metaverso"

La empresa perdió por 2.800 millones en el segundo trimestre. El nuevo producto no logra atraer al público y acumula pérdidas

El avatar de Mark Zuckerberg presenta el Metaverso. Fue en octubre de 2021. Desde entonces el nuevo invento solo ha dado pérdidas y no parece que esto vaya a cambiar.

Las ventas en publicidad de la compañía están atravesando dificultades por las competencias que se presentan, como las novedades de privacidad dispuestas por Apple donde las redes sociales no pueden recabar información y hacen menos efectivos los anuncios de Facebook e Instagram.

El presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, manifestó: “parece que hemos entrado en una recesión económica que tendrá un amplio impacto en el negocio de la publicidad digital”, según la agencia Bloomberg.

La compañía está haciendo esfuerzos, como cambios en los algoritmos de las aplicaciones sociales para enfocarse a mostrar nuevos contenidos que no siguen las personas y cambios para atraer a jóvenes y evitar la migración a las aplicaciones como Tik ToK. La red social china favorita de los adolescentes ha puesto en crisis a Instagram, que se esfuerza visiblemente por imitarla.

Pero la herramienta que presentaron en los últimos tiempos Facebook e Instagram para competir con Tik Tok, los llamados Reels, un formato de video corto, no están surtiendo los efectos esperados para los anunciantes.

Según estimaciones de la compañía, los ingresos del trimestre actual estarán entre US$ 26 mil millones y los US$ 28,5 mil millones, por debajo de las previsiones de los analistas de US$ 30,3 mil millones.

Diariamente, 2.880 millones de personas utilizan una de las redes sociales de la compañía Meta.

El 4 de julio Mark Zuckerberg lanzó un duro mensaje a los empleados de Meta. Les advirtió que la empresa se enfrenta a una de las "peores recesiones que hemos visto en la historia reciente", lo que obligará a reducir las contrataciones y la asignación de recursos. Según informó The New York Times, el aviso tuvo lugar durante una reunión interna por videoconferencia ante 77.800 trabajadores de Meta. El fundador de la compañía explicó a los empleados que tendrán que prepararse para hacer más con menos recursos y que su rendimiento será calificado de forma más agresiva.

"Creo que algunos de ustedes podrían decidir que este lugar no es para ustedes, y esa autoselección me parece bien", dijo Zuckerberg. "Siendo realistas, probablemente hay un montón de gente en la empresa que no debería estar aquí", añadió el creador de Facebook.

En esta misma línea, el director de producto de Meta, Chris Cox, afirmó en una nota separada que Meta se enfrenta a "tiempos serios" y que los "vientos en contra son feroces". La manifestación más evidente de esta situación se refleja en la reducción de las contrataciones: la empresa matriz de Facebook pretende ahora incorporar entre 6.000 y 7.000 ingenieros este año, frente al objetivo inicial de 10.000, informó el Times.

El negocio publicitario de Meta se ha visto muy afectado por un cambio en la configuración de la privacidad del sistema operativo móvil de Apple, que limita la cantidad de datos de los usuarios que pueden ser recogidos por Facebook e Instagram. En consecuencia, Meta ha registrado dos descensos consecutivos de sus beneficios trimestrales por primera vez en una década.

Meta perdió unos 230.000 millones de dólares de valor en el mercado -su peor golpe en un día- después de publicar sus resultados en febrero. A pesar de los obstáculos económicos, la empresa no planea despedir trabajadores, según informa el 'Times'. Pero las amenazantes palabras de Zuckerberg parecen indicar lo opuesto.

El costo del Metaverso

A fines de abril Meta anunció los resultados financieros del primer trimestre de 2022. A pesar de que los ingresos aumentaron un 7% en relación con el mismo período del año anterior, la compañía ya entonces tenía poco para celebrar. "El Metaverso sigue siendo una máquina de generar pérdidas, fenómeno que podría extenderse durante varios años hasta que el sector evolucione, si es que eso ocurre", reseñó críticamente Xataka.

Desde que Mark Zuckerberg cambió el nombre de Facebook a Meta y presentó su visión del Metaverso han transcurrido dos trimestres fiscales. En el último trimestre de 2021, la división Reality Labs de la compañía registró pérdidas de más de 10 mil millones de dólares, resultados que llegaron acompañados de la primera pérdida de usuarios de Facebook en casi veinte años, lo que ocasionó una estrepitosa caída en la bolsa del 20%.

Sin el "Metaverso", el trimestre hubiera sido mejor, es la conclusión de los analistas. El panorama del primer trimestre de este año es menos dramático que el de 2021, pero todavía hay números en rojo. La cantidad de usuarios de Facebook aumentó un 4% (1960 millones frente a los 1920 millones del trimestre anterior), pero el negocio de realidad aumentada de la compañía operó con una pérdida de 2.960 millones de dólares y las ganancias se ubicaron en 7.465 millones de dólares, un 21% menos que en el mismo período del año anterior.