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Cómo funcionan las cuentas administradas por padres en WhatsApp

Una función de la aplicación permite a los padres cuidar a sus hijos sin tener que revisar sus conversaciones y manteniendo su privacidad. Cómo funciona y cómo crear una cuenta de este tipo

16 de octubre 2026 · 13:59hs
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Las cuentas administradas por padres de WhatsApp garantizan la seguridad de los jóvenes sin comprometer su privacidad

Las cuentas administradas por padres de WhatsApp garantizan la seguridad de los jóvenes sin comprometer su privacidad

WhatsApp sumó recientemente nuevos controles parentales ideados para que los adultos puedan cuidar y mantener seguros a sus hijos menores a través de un registro detallado de su actividad pero sin la necesidad de revisar sus conversaciones. Se trata de las cuentas administradas por padres, una solución para quienes desean que sus hijos cuenten con la app para comunicarse pero se mantengan seguros.

Los controles parentales permiten a los adultos configurar la privacidad, los grupos, los canales, el estado y Meta AI de la cuenta de un hijo adolescente. Mientras tanto, sus mensajes personales se mantienen cifrados de extremo a extremo. Para modificar alguna de las configuraciones, se debe colocar un PIN definido previamente por los adultos, por lo que, si el adolescente quiere efectuar algún cambio deberá contar con la aprobación de su responsable.

La idea de WhatsApp es que los padres puedan orientar a sus hijos en el uso de la aplicación sin la necesidad de invadir su privacidad. Así, se presentan diversos mecanismos para que los padres puedan recibir información relevante y determinar cuestiones como quién puede ver su foto de perfil o quién puede agregarlos a grupos.

>>Leer más: Cómo saber en qué dispositivos está abierta mi cuenta de WhatsApp

Funciones que pueden administrar los padres

Entre las herramientas que ofrece WhatsApp dentro de los cuidados parentales, los padres reciben notificaciones cuando el asolescente entra o sale de un grupo, así como cuando un grupo del que forma parte crece de forma significativa.

También podrán elegir cómo se utilizan los Canales, quién puede ver sus Estados y su foto de perfil. Asimismo, se contempla el uso de Meta AI, donde los padres podrán elegir la configuración predeterminada o una opción más estricta llamada “Contenido limitado”.

Los ajustes se manejan a través de un PIN único que definen los adultos. Las herramientas son totalmente opcionales: los padres eligen cuáles configurar y cuáles no. Además, estos controles se pueden modificar en cualquier momento que se desee hacerlo.

Vale aclarar que estas medidas de seguridad mantienen los mensajes y llamadas de los adolescentes cifrados de extremo a extremo, por lo que nadie, ni siquiera la misma aplicación, podrá acceder al contenido. El objetivo es que estos controles permitan a los padres enseñar a sus hijos a utilizar aplicaciones como WhatsApp sin tener que leer sus mensajes personales.

>>Leer más: WhatsApp permitirá programar mensajes para que se envíen horas o días más tarde

Cómo configurar una cuenta para adolescentes

Para configurar una cuenta para adolescentes, se debe descargar la aplicación WhatsApp en el teléfono del menor y seleccionar la opción “Crea una cuenta administrada por padres”. Allí, se deberá registrar el número de teléfono y la fecha de nacimiento del joven.

Por su parte, el adulto debe vincular esa cuenta con su propio teléfono mediante un código QR que se mostrará en la pantalla. También deberá crear un PIN de 6 dígitos que funcionará como clave para modificar cualquiera de las funciones. Esto permite que quienes tengan el control sobre los cambios sean los padres, ya que para cambiar cualquier ajuste el celular exigirá el PIN.

Una vez vinculadas las cuentas, el menor ya puede elegir su foto y nombre de perfil. Por su parte, el adulto irá recibiendo los reportes y alertas acerca de movimientos relevantes como contactos nuevos, bloqueos, crecimiento de grupos, etc.

Una vez que el joven cumple 13 años o la edad mínima exigida en el país, recibe acceso completo a la aplicación sin controles previos, y la cuenta queda desvinculada de la de sus padres. Por otro lado, si la cuenta del adulto se desactiva, todas las cuentas vinculadas a esta quedan inactivas hasta que se asocien a la cuenta activa del padre o la madre.

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