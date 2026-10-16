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La selección argentina confirmó a sus primeros dos rivales tras la despedida de Messi

De cara a la próxima fecha Fifa de noviembre, la Albiceleste confirmó los amistosos que disputará en el país, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba

16 de octubre 2026 · 12:38hs
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Lionel Scaloni tendrá al menos dos partidos más al frente de la selección argentina.

Lionel Scaloni tendrá al menos dos partidos más al frente de la selección argentina.

sLa selección argentina confirmó oficialmente a sus próximos dos rivales de la fecha Fifa de noviembre, con un partido que se disputará en Buenos Aires y otro en Córdoba. Tras haber enfrentado a Bolivia, Burkina Faso y Benín en octubre, la AFA acordó amistosos con un rival sudamericano y otro de Concacaf.

La primera prueba para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que tiene contrato hasta diciembre y negocia su renovación con el presidente Chiqui Tapia, será nada más ni nada menos que ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en la capital del país. Según trascendió, el encuentro se disputaría en La Bombonera, tras los conflictos de las autoridades de la AFA con los dirigentes de River.

En tanto, el segundo encuentro tendrá como rival a Costa Rica el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde hace apenas unas semanas la Albiceleste goleó 4 a 0 ante Bolivia.

La selección argentina goleó a Bolivia en Córdoba en la fecha Fifa de octubre.

La selección argentina goleó a Bolivia en Córdoba en la fecha Fifa de octubre.

Nueva era en la selección argentina

Lionel Messi anunció su despedida de la selección argentina luego del Mundial 2026 y disputó su último partido con la camiseta celeste y blanca el pasado 6 de octubre en el Monumental ante Benín, con victoria 3 a 0 del conjunto nacional.

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No obstante, en el inicio de aquella ventana Fifa, el equipo de Scaloni tuvo dos amistosos previos que marcaron el inicio de la era posterior a Messi, que dejaron las primeras señales del nuevo equipo que representará a la Argentina durante los próximos años.

Por eso, estos dos amistosos de noviembre servirán para empezar a consolidar aún más a estas jóvenes figuras, que pelean por ganarse su lugar, ante dos seleccionados de mayor renombre, entre ellos el clásico rival Uruguay. Cabe destacar que la Celeste también afronta una renovación de la mano de su nuevo entrenador: Diego Forlán.

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