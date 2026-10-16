Anmat prohibió el uso y la venta de un equipo de depilación láser La medida fue tomada al no poder determinar el origen del producto en el país ni las condiciones en que se encuentra 16 de octubre 2026 · 13:58hs

Anmat prohibió el uso y comercialización de un equipo de depilación láser

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución de un equipo destinado a la remoción del vello por fototermólisis, que se encuentra registrado como producto médico y que corresponde a la clase de riesgo III.

La medida quedó asentada en la disposición 6552, publicada en el Boletín Oficial. Se trata específicamente del cabezal de un aparato de depilación láser del cual no se pudo determinar el origen en el país ni su estado actual. El dato saltó cuando la firma SIREX MÉDICA S.A., importadora autorizada de los equipos ALMA LASERS en Argentina, detectó que el número de serie del cabezal no figuraba en sus registros. Asimismo, el fabricante confirmó que el producto había sido vendido originalmente con destino a Estados Unidos.

Al no contar con la información precisa acerca de su ingreso al país y las condiciones en las que fue manipulado, Anmat dispuso prohibir el producto en todo el territorio nacional, para evitar que la población se exponga a cualquier riesgo. La medida forma parte de las tareas de vigilancia y fiscalización llevadas a cabo por el organismo en pos de garantizar la seguridad y eficacia de los productos utilizados en el país.

El producto prohibido por Anmat El equipo de depilación láser prohibido por Anmat está identificado como: Cabezal 810nm 2cm Speed de Soprano ICE original, (S/N: ICE122001380 / Fecha de Fabricación: 02.2016). Tal como se mencionó, se trata de un producto médico destinado a la remoción de vello.