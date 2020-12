YouTube difundió su ranking de creadores más populares en 2020

Los creadores de contenidos relacionados con Gaming destacan dentro de este ranking. Una de las revelaciones fue Sergio “el Kun” Agüero, quien en mayo comenzó a generar contenido sobre gaming, videos reacción y vlogs que rápidamente se volvieron muy populares en la plataforma. En abril de este año y, como parte de sus iniciativas para continuar desarrollando el segmento de gaming en la región, YouTube anunció un acuerdo con TheDonato, para la realización de sus transmisiones en vivo de forma exclusiva en su canal a través de la plataforma.

Federico Vigevani, mejor conocido como Fede Vigevani, es uruguayo y reside en México. Es conocido por haber sido uno de los dos miembros del canal "dosogas", hasta diciembre del 2018, cuando el canal llegó a su fin. Obtuvo popularidad gracias a sus bromas públicas, sus vlogs cómicos y desafíos competitivos junto a su ex-amigo Mathi Sellanes. Ahora se encuentra activo en su canal "Fede Vigevani". En su nueva etapa en youtube ha hecho vídeos diversos con Nicole y otros youtubers sobre varios retos, videos random y hasta videoreacciones. A partir de fines de Agosto del 2019 hasta Octubre del 2019 ha hecho videos con sus vecinos de entre 4 y 14 años en los que han hecho retos y bromas.

Tomás Arbillaga, mejor conocido como RobleisIUTU, Robledo o simplemente Robleis, es un reconocido Youtuber argentino que se mudó a Andorra. Su contenido se centra en los juegos con humor, aunque últimamente estos son combinados con videojuegos, videos-vlogs, videos con sus hermanos y reaccionando a videos, entre otras cosas. Tiene videos aleatorios que sube sobre cualquier locura para divertir al público que lo sigue. En los últimos años se ha centrado principalmente en los videojuegos transmitiendo en vivo por la plataforma de streaming Facebook Gaming principalmente juegos como Fornite, Minecraft, Resident Evil y otros.

AMONG US PERO SIEMPRE SOY IMPOSTOR | Robleis

Miguel Bernal Montes, mejor conocido como Mikecrack (anteriormente como Mikecraft), es un madrileño dedicado a los vídeos de gameplays de videojuegos como Minecraft y Roblox, así como algunos vlogs, y otros juegos: Pinturillo, Fortnite, Free Fire, Fall Guys y actualmente Among Us. Hace algún que otro videos sobre momentos randoms de juegos conocidos. Antiguamente solía hacer tutoriales, trolleos e incluso hacer series de roleplay como Dimensiones, las cuales esta volviendo a realizar.

¡MIKELLINO vs WILLYREX! ¡PRIMERA VEZ con MI DIOS! Mikecrack AMONG US #6

Donato Muñoz, más conocido como TheDonato, es un youtuber y streamer venezolano conocido principalmente por sus vídeos de gameplays de Free Fire. Anteriormente creaba contenido de otros videojuegos como Clash Royale, Geometry Dash y recientemente de Minecraft. Para muchos, TheDonato es uno de los más grandes representantes de Free Fire, una de las caras más representativas de este videojuego en todo el mundo.

Angie Velasco o también llamada Angina con el cariño de su fandom, es nacida en Rosario. Su video más visto es ME PERFORE LA OREJA SOLA estoy viva con mas de 7 millones de reproducciones. Esta youtuber creció muy rapido en 2018, ya que paso de ser poco conocida, a hacer colaboraciones con EL DEMENTE, PedritoVM, y Boffe GP, youtubers con mayor popularidad. Mantiene una serie de videos denominada: Cocinando con Angie la cual divierte a sus suscriptores y es una popular serie de videos de su canal. Actualmente se encuentra haciendo contenido muy variado, ya sea hablando de su vida diaria, su infancia y adolescencia, anécdotas o haciendo cosas al azar. También hace una serie llamada "siguiendo un ..." en donde sigue diferentes tutoriales o capítulos de algo, agregando su humor y sarcasmo característico.

Carolina Puga, o más conocida como Paulina Cocina es la youtuber más influyente en el mundo de la gastronomía de la Argentina. Sus recetas y humor hacen de su canal un lugar que genera mucho interés para sus suscriptores. La sencilles de sus recetas, los tips y lo divirtido que hace cocinar la llevó a la cima de los cocineros. Ella es socióloga pero probó suerte en las redes y gracias a esa inmersión publicó libros y es convocada para varios programas de competencia de cocina.

Sergio Leonel Agüero mejor conocido como Sergio Agüero Oficial, Sergio Agüero, Kun Agüero o simplemente como Agüero es un futbolista, profesor de español en una escuela de Reino Unido, streamer y youtuber argentino residente en la ciudad de Manchester Inglaterra, Reino Unido; actual futbolista del Manchester City, en su canal de YouTube sube retos de futbol y pedazos de sus streams de twitch. Ya es conocido por todos, a partir de este año se dedicó de lleno, luego del parate del fútbol, a YouTube o Twitch. Descubrió que además de su habilidad para el fútbol, tiene una mano hábil para las redes y por esa razón llegó a hacer stream con varios youtubers famosos del mundo, como El Rubius.

NEYMAR ME MATA 2 VECES SEGUIDAS Y GANA, de no creer!! | AMONG US