Video: un chofer y un vendedor ambulante se pelearon a trompadas arriba de un colectivo

Uno de los jóvenes agarró el martillo de emergencia que se ubica en todo transporte público y atacó ferozmente al conductor en la cabeza quién reaccionó y empezó a pegarle.

La pelea fue grabada por un pasajero y se puede escuchar a las personas que piden a gritos "no se peleen, loco", mientras que otro manifestó "dale mostro, que tenemos que ir todos a trabajar".

En el vídeo se ve como el chofer y el vendedor comienzan a las trompadas arriba del colectivo y luego descienden del mismo para continuar la discusión en la calle, aunque el conductor sostuvo que lo hizo para pedir auxilio y llamar a la Policía.

pelea.jpg

Allí otros pasajeros y vecinos del lugar trataron de detenerlos, pero la pelea continuó unos minutos más hasta que el vendedor y sus acompañantes se fugaron.

"Me tuvieron que dar dos puntos. Por suerte no fue más grave, pero estoy con reposo y no puedo manejar hasta que me den el alta", explicó el chofer.

En la nota también señaló que los jóvenes le robaron el bolso con sus pertenencias y se fugaron hacia los monoblocks que están en la zona. Por falta de seguridad y para dar respaldo a la víctima, la línea 137 realizó un paro durante toda la jornada del lunes.

En la causa por "robo y lesiones" intervino la Fiscalia 2 de La Matanza y por el momento no hay detenidos.