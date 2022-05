Video: noche de furia en la cola de un AutoMac en Mendoza

Pero luego de unos minutos, y casi sin explicación, volvieron a descender y comenzaron una discusión con el dueño de la camioneta, Daniel, de 49 años, a quien le dieron una paliza y también descargaron su furia conta el vehículo que terminó abollado y con el vidrio destrozado. Las imágenes de lo sucedido se viralizaron rápidamente.

"Sin darme cuenta solté el freno y le di un toquecito al auto que estaba adelante en la fila. Se bajaron los chicos y les pedí disculpas luego de preguntarles si les había pasado algo", relató la víctima a Noticias Argentinas.

Y añadió: "Me respondieron que no y volvieron a meterse al Peugeot, pero después volvieron y me empezaron a pegar, mientras me acusaban de haberlos sobrado, pensé que me mataban".

https://twitter.com/ControlesMdz/status/1528519781309198338 A pedido de absolutamente nadie vamos a mostrar todo el bardo que pasó ayer en el automac de Palmares.

HILUXS QUE CHOCAN, PIÑAS QUE VUELAN, NIÑOS GRATIS!

(Abro hilo) pic.twitter.com/IwEi53t8hI — Controles Mendoza Bot (@ControlesMdz) May 22, 2022 Twitter">