El hombre asesinado a balazos en zona sur había sido demorado horas antes del crimen

Maximiliano Bolognese murió baleado a metros de la avenida Uriburu. Los atacantes hirieron a otra persona de 37 años que estaba cerca del lugar

Un hombre de 32 años fue asesinado a balazos este miércoles a la noche y otro quedó internado por heridas de arma de fuego. En el inicio de la investigación sobre el crimen en zona sur , la policía constató que la víctima fatal había sido demorada horas antes en otro sector de Rosario.

Maximiliano Ángel Bolognese falleció alrededor de las 20 por un ataque a tiros cerca del cruce del pasaje 419 y Patricias Argentinas . Los agresores escaparon sin ser identificados después de los disparos contra un grupo de personas que estaba reunido a pocos metros de la avenida Uriburu.

Además de la muerte del hombre antes mencionado, los agentes que respondieron a la denuncia encontraron a otra víctima herida en inmediaciones de la escena del crimen. Maximiliano V. (37) presentaba una lesión en el brazo derecho como consecuencia de la balacera.

De acuerdo al registro de las fuerzas de seguridad provinciales, Bolognese estuvo bajo custodia en la comisaría 21ª por una denuncia muy reciente . Este miércoles a la madrugada lo demoraron en la zona sudoeste, a unas 50 cuadras del sitio donde luego lo mataron.

Antes del asesinato, un vecino del barrio Alvear sorprendió al hombre de 32 años en el patio interno de su casa. El intruso trató de escapar por arriba de un tapial, pero el propietario lo atrapó después de la caída y lo retuvo hasta que llegaron los agentes de la Agrupación Unidades de Orden Público (AUOP).

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Tras el arresto civil, el personal a cargo del operativo entrevistó al dueño de la vivienda en un pasillo de Iriondo al 3700 y comprobó que no faltaban elementos de valor. Además, las autoridades constataron que el sospechoso no había ingresado por la fuerza, ya que las puertas y ventanas se encontraban intactas.

Según la declaración que recogió la policía, el denunciante se despertó alrededor de las 2 de la mañana porque había escuchado ruidos afuera de su habitación. Entonces prendió la luz y advirtió que había un hombre adentro de su casa.

Un muerto y un herido cerca del barrio Tablada

Bolognese fue liberado en la seccional de Arijón al 2300 después del arresto civil. A la noche, la policía volvió a identificarlo cerca del barrio Tablada entre las víctimas de una balacera.

De acuerdo al primer reporte oficial, el hombre de 32 años años murió en la vía pública. La otra persona herida denunció que fueron agredidos por dos delincuentes en motocicleta.

La segunda víctima se encontraba consciente después del ataque y recibió asistencia del personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). El equipo médico decidió llevarlo hasta el Hospital Roque Sáenz Peña para continuar con el tratamiento.

El operativo por el homicidio concluyó sin arrestos en la zona sur de Rosario. Mientras tanto, las autoridades confirmaron que el paciente atendido en el nosocomio municipal se encontraba fuera de peligro.