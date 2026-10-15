Lisandro Martínez aclaró sus dichos e insistió en "la ambición" de Manchester United

El defensor argentino emitió un comunicado tras sus fuertes declaraciones posteriores a la derrota ante Atlético de Madrid en la Champions League

Tras sus polémicas declaraciones, Martínez remarcó que sus palabras se dirigían a la exigencia que necesita el equipo y a su manera de vivir el deporte

Lisandro Martínez compartió un comunicado tras el revuelo que generaron sus declaraciones posteriores a la derrota 2 a 0 de Manchester United como visitante frente a Atlético de Madrid por la Champions League . El defensor argentino había apuntado contra los dirigentes del conjunto inglés y, si bien defendió su mensaje, buscó bajar la tensión provocada por sus dichos .

El futbolista surgido de las inferiores de Newell's difundió un texto a través de sus redes sociales este miércoles donde reconoció que sus palabras surgieron en un momento en el que se encontraba ofuscado luego del partido. De igual manera, no se retractó por sus dichos, sino que explicó la situación.

“Tras todo lo que se ha dicho sobre mis comentarios de ayer, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que dije y cómo me siento. Después del partido, hablé desde el enfado y la frustración por no conseguir el resultado que todos queríamos ”, comenzó el entrerriano.

Al respecto, Martínez remarcó que sus palabras se dirigían a la exigencia que necesita el equipo y a su manera de vivir el deporte. “Quienes me conocen saben cómo vivo el fútbol, con pasión, compromiso y un enorme deseo de ganar, y cuando las cosas no salen como queremos, duele, especialmente cuando se representa a un club con la historia y la estatura del Manchester United”, afirmó.

“Mis palabras reflejan cómo me siento y cuánto deseo ver a este club compitiendo por los máximos honores. Los altos estándares son parte de cómo veo el fútbol y de la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta”, remarcó Lisandro sobre la importancia de representar a los Red Devils.

La exigencia de Lisandro Martínez

Actualmente, Manchester United cosechó una victoria y una derrota en la Champions League, pero en la Premier League se ubica en el 13º puesto con un triunfo, tres empates y dos caídas, lejos de los primeros lugares y de la zona de clasificación a las copas internacionales. Por eso, Martínez hizo énfasis en la necesidad de recuperar el nivel competitivo.

>> Leer más: El caliente cruce de dos jugadores de la selección argentina en la Champions League

“Cuando hablo de querer más, me refiero a la ambición que todos debemos tener como parte de este club. Seguir creciendo, hacernos más fuertes y tener todo lo necesario para competir al más alto nivel. Estos son estándares que todos debemos exigirnos, empezando por mí”, sostuvo el argentino.

En este punto, Lisandro realizó una autocrítica y asumió la responsabilidad por el presente del equipo, por lo que indicó: “Sé que, ante todo, somos nosotros, los jugadores, quienes debemos cumplir, y me pongo al frente de esa responsabilidad. Debemos exigirnos aún más y trabajar juntos para llevar al Manchester United de vuelta a la cima”.

Lisandro Martínez fue expulsado por tirarle el pelo a un rival. A raíz de ese gesto, el ex-Newell's fue suspendido por tres fechas.

El respaldo a sus compañeros

Al finalizar su comunicado, Martínez dejó un mensaje de respaldo hacia el plantel, el cuerpo técnico y la estructura del club, con el objetivo de despejar los rumores y las confusiones sobre posibles rupturas en la interna de Manchester United.

“Creo en mis compañeros, en nuestro entrenador y en todos los que trabajan para ayudar a este club a salir adelante”, destacó el entrerriano, tras recibir las duras críticas de varios exjugadores de los Red Devils.

Finalmente, Martínez cerró su descargo de manera contundente y señaló: “Estoy convencido de que el camino a seguir es continuar trabajando juntos, con ambición y compromiso. Mi objetivo ha sido el mismo desde el primer día, ganar, competir al más alto nivel y dar todo lo que tengo por este escudo”.