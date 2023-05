Video: le robó una bicicleta a un jubilado y lo derribaron con una patada voladora

Fue entonces cuando un vecino de la zona decidió seguir al ladrón hasta frenarlo con una patada voladora en la cabeza que lo tiró de la bicicleta.

El delincuente fue reducido en la calle, mientras otras personas se sumaban para controlar que no escapara. Posteriormente, efectivos policiales lo trasladaron a la comisaría, donde quedó detenido.

“La señora me dijo ‘le roban la bici’ y cuando me asomé ya se había ido. De la nada se ve un tumulto, que fue cuando estos dos chicos lo voltearon de la bici y lo tiraron al piso”, reveló Carlos al canal El Doce, de Córdoba.

El anciano posee un problema en una de sus piernas, por lo que no puede caminar más de una cuadra. Es por eso que se enojó cuando, por “protocolo”, la Policía no le quiso devolver su bicicleta.

"Empecé a discutir porque los policías se querían llevar mi bicicleta y yo les pedí por favor que no lo hicieran. Ya la doy por perdida porque no me la van a devolver. Ya fueron varias personas del barrio a pedir que me la regresaran, pero todavía no sucedió", expresó en diálogo con TN.

"Con eso me muevo a todos lados, voy al supermercado, a hacer compras, para mí es primordial. Yo ya tengo que ir a comprarme una nueva porque sin bici no tengo movimiento", añadió.

Dos días más tarde, Carlos recuperó su bicicleta: "Me dieron muy poca pelota. Era imposible recuperar la bici. Que falta el papelito, el papelote. Me acompañaba una periodista y cuando prendió la cámara, apareció todo y al rato se hizo fácil".