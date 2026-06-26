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Venezolanos ayudan como pueden a rescatar víctimas del terremoto

Los equipos de rescate aún son pocos y la ayuda es a pura solidaridad

26 de junio 2026 · 17:58hs
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Un grupo de vecinos saca a un hombre de entre los escombros en La Guaira

Un grupo de vecinos saca a un hombre de entre los escombros en La Guaira, Venezuela.

Los venezolanos se hicieron cargo este viernes de la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos tras dos potentes sismos consecutivos, señalando que han visto pocos equipos de rescate estatales en las zonas más afectadas pese a que las autoridades proyectan una imagen de una sólida respuesta gubernamental.

La aparente falta de ayuda del gobierno agravó la desesperación de las familias a medida que aumentaba la presión por encontrar sobrevivientes enterrados con cada hora que pasaba. La nación sudamericana cumplía el viernes casi dos días desde el desastre. Las agencias de ayuda consideran que las primeras 48 a 72 horas son un periodo crucial para recuperar a personas con vida, aunque ese periodo aumenta si tienen acceso a comida y agua.

Por su parte, un amplio esfuerzo internacional de ayuda se aceleró, con más de dos docenas de equipos de rescate de todo el mundo llegando a Venezuela o a punto de llegar pronto.

La cifra de fallecidos a causa de dos potentes sismos consecutivos ocurridos en Venezuela subió a por lo menos 920, y otros 3.360 heridos, informaron las autoridades.

Familias desesperadas en todo el norte de Venezuela buscaban entre las ruinas de edificios a sus familiares y lo que quedaba de sus vidas.

Nazareth Jiménez sollozaba sobre el hombro de un ser querido cuando observaba a vecinos intentar cortar losas de concreto con martillos y herramientas eléctricas en un edificio reducido a una montaña de escombros.

Estaba en el estado norteño de La Guaira, justo al norte de la capital, Caracas, donde se produjo parte de la peor destrucción. Jiménez estaba consumida por la ansiedad cuando esperaba ver si sus hermanos, sobrinos, sobrinas y amigos saldrán de los escombros con vida .

Leer más: Unos 40 bomberos de Santa Fe se preparan para viajar a Venezuela y colaborar en tareas de rescate

Fuerzas del gobierno distribuían comida y agua a los sobrevivientes en La Guaira al tiempo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo que las autoridades estaban montando una respuesta total. Dio la bienvenida a la llegada de rescatistas y ayuda humanitaria de todo el mundo. Rodríguez indicó que La Guaira ha sido militarizada y que viene más ayuda, aun cuando los residentes dijeron que era apenas una fracción de la ayuda que necesitaban.

Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas. (AP)

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