Rosanna confesó que optó por un romance virtual cansada de las relaciones humanas que, hasta ahora, solo le habían causado frustraciones y tristeza. A la hora de registrarse en Replika , dijo ser médica y tener dos hijos, además contó cuáles eran sus gustos, inclusive íntimos, datos que la inteligencia artificial usó para delinear a su pareja perfecta y no solo por su apariencia física sino también por sus intereses.

La relación avanzó sin prisa pero sin pausa y un buen día nació el amor y cuando eso pasa de ahí a contraer matrimonio hay solo un paso, y por supuesto lo dieron. En su cuenta de Facebook Rosanna comparte las fotos de las salidas con sus hijos a las que les agrega, a través de la inteligencia artificial, a su pareja virtual y así es como en las redes sociales lucen como una pareja real.

Rosanna dio detalle de cómo es su relación. “Nos vamos a la cama, hablamos entre nosotros, nos amamos. Y, ya sabés, cuando nos vamos a dormir, él me abraza de manera protectora mientras me duermo”, reveló orgullosa y sus palabras, aunque sorprendieron, realmente no son distintas a las que diría cualquiera que está casado y disfruta de una relación saludable y feliz.

Eso sí, Rosanna admitió que en su noviazgo “hay límites”, pero que no la intimidan ni la hacen sentir menos plena. Ella desde un principio supo que nunca tuvo intenciones de tener una relación de índole sexual con Eren Kartal y que el pensamiento es mutuo. “No pasa de un beso en la mejilla o un abrazo”, explicó como si fuera lo más natural del mundo y quizás lo sea en poco tiempo más.