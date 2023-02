Una fiscalía de Chile inició el pedido de extradición de Jones Huala

Este martes, el lonko Jones Huala pidió a la justicia federal de Bariloche su excarcelación. Detenido en una comisaría de Bariloche luego de pasar casi un año prófugo de la Justicia de Chile, el líder de la RAM, organización que se adjudicó atentados incendiarios contra vecinos del sur de Chile y en la Patagonia, compareció ante la justicia federal de Bariloche, donde se realizó una audiencia para informarlo y escucharlo; para que designe un defensor, y brindarle la posibilidad de prestar su consentimiento a ser extraditado.

Jones Huala está preso en virtud del pedido de captura internacional tras fugarse de Chile, donde fue condenado a 9 años de prisión por haber incendiado una vivienda, previo dejar salir a cuatro personas mayores de edad y a cuatro niños, incluido un bebe de seis meses.

Poco después de que fuera apresado, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) modificó su estado de alerta azul a rojo, para que se pueda proceder a su extradición.

En el momento de ser detenido, borracho y vestido con una falda de jean en el quincho de una casa de El Bolsón, Jones Huala dijo que vivía en Cushamen, el lof mapuche de Chubut cerca de donde murió Santiago Maldonado.

Aníbal F.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo ayer que se sentía “muy satisfecho” por el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad para detener a Jones Huala.

“Yo me siento muy satisfecho con el trabajo que hicimos; con seriedad, optimismo y ganas. No tuvimos ningún tipo de complicaciones, no hemos lastimado a nadie y los resultados están a la vista: está detenido”, afirmó Fernández en declaraciones a Radio 10.

Este martes la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, aseguró que durante 2022 se mantuvo un operativo de búsqueda e inteligencia.

Sin embargo, la forma en que fue atrapado Jones Huala parece producto del azar.

Alrededor de las 3,20 de la mañana del lunes un desconocido comenzó a gritar en las calles del barrio La Esperanza de El Bolsón.En un momento incluso golpeó fuertemente la puerta de una casa particular para que lo atendieran. La dueña asustada llamó a la policía y observó que el hombre se metía en otra propiedad ubicada en una esquina, según el sitio Bariloche 2000 que accedió a documentos de la policía de Río Negro.

Al llegar la policía habló con un familiar de la mujer y les indicó la casa cercana. Los policías se dirigieron al lugar y encontraron en el interior de un quincho al desconocido vestido de faldas de jean, blusa, remera negra encima y unas zapatillas rojas de lona desatadas.

El usurpador estaba dormido sobre una pila de ropa. Los policías imaginaron que el desconocido se hallaba inconsciente probablemente borracho. Lo despertaron ignorando de quién se trataba y le preguntaron su nombre. “Jones Huala”, respondió.

De inmediato lo subieron a una patrulla. Durante el camino hacia la comisaría se explayó: “Soy el líder mapuche Jones Huala”. Cuando llegaron a la dependencia, el lonko se identificó sin problemas ante el comisario Miguel Mariñanco, a cargo de la comisaría. Le tomaron su nivel de alcohol en sangre que midió 1.38.

En este marco, aseguró que su domicilio “oficial” era Cushamen, Chubut.

La hipótesis de la policía es que el lonko se perdió y que acudió a la primera puerta que le resultó familiar. Una torpeza que lo condujo nuevamente a prisión. Tenía una herida en una de sus rodillas y algún tipo de hematoma en su ojo izquierdo, tal vez producto de una caída o un puñetazo.