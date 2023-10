Un video muestra a un supuesto Pie Grande: qué antecedentes existen sobre esa criatura

Graban supuesto video de 'Pie Grande' en Colorado

No es la primera vez que alquien "ve" a Pie Grande. A pesar de la falta de evidencia científica, a lo largo de los años circularon diversos videos de dudosa procedencia en los que supuestamente captaron a la enorme criatura. Historias sobre este personaje continúan circulando en la cultura popular y cientos de fanáticos se organizan para encontrar pruebas de su existencia.

La mayoría de los avistamientos de Pie Grande se producen en el noroeste de Estados Unidos, por lo que muchos relacionan a esta criatura con mitos y leyendas de pueblos originarios que datan desde la antigüedad. Estas historias se han referido a criaturas gigantes con pelo por todo el cuerpo que se mueven como vigilantes u hombres salvajes que deambulaban en los bosques.

Antecedentes de Pie Grande

En 1884, el periódico British Colonist de Victoria, Canadá, publicó la noticia de una criatura parecida a un gorila que fue capturada por las cámaras caminando en la zona. A esta primera ocasión, le siguieron otras noticias que fueron casi todas calificadas como falsas.

Cuatro décadas más tarde, el medio The Oregonian publicó una nota en la que unos buscadores de oro aseguraban haber sido atacados por enormes hombres peludos, parecidos a gorilas, que les arrojaron piedras directamente a sus cabañas. No obstante, no contaban con ninguna prueba veraz del hecho.

John Green, autor del libro de "Pie Grande", recopiló una lista de 1.340 avistamientos durante los siglos XIX y XX, pero el mito no tuvo relevancia durante esa época. A finales de la década de 1950, la historia de este monstruo peludo creció y tomó gran relevancia.

A finales de los ‘50, aumentó el interés sobre este mito, acompañado por la publicación de distintos medios estadounidenses sobre descubrimientos de huellas gigantes por el testimonio de unos trabajadores de excavadoras en California, quienes además declararon anomalías en el área de trabajo que requerían de una fuerza extraordinaria.

En la década de 1970, Peter Byrne ya era protagonista como uno de los investigadores más destacados del mundo de “Pie Grande” cuando dos biólogos y empleados del Servicio Forestal de Estados Unidos vieron a una criatura andante no identificada en un bosque del noroeste.

Byrne llegó al lugar para realizar la investigación y notó que los árboles impedirían una salida rápida de un sujeto con hombros anchos y pies grandes, por lo que revisó la zona y encontró un mechón de pelo y un pedazo de piel. Entregó la muestra al FBI y le solicitó por carta a un agente si podía realizar análisis e investigar la prueba.

La investigación fue tomada por la agencia de seguridad, pero Byrne no fue notificado de ello hasta 40 años más tarde. La resolución de los análisis daba que la muestra era de origen familiar de los ciervos, por lo que no estaría relacionada a un animal con las características mencionadas.

En los últimos 50 años hubo más de diez mil relatos de testigos oculares de Pie Grande en Estados Unidos y, gracias a las nuevas tecnologías, se pudo analizar diversos videos que tomaron reconocimiento durante ese período. Según los relatos, en la mayoría de los casos se suele describir a la criatura con una altura de entre 2,5 y 3 metros completamente cubierto de pelo.