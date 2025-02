Un joven turista argentino murió en Hawaii tras saltar de un acantilado

Según los relatos de testigos, Bourdieu estuvo bajo el agua unos 15 minutos antes de que los rescatistas pudieran encontrarlo y llevarlo a la superficie. En primera instancia, sus amigos observaron que no regresaba tras el salto y comenzaron a buscarlo de manera intensa.

salto alcantilado Hawai01.jpg Santiago Bourdieu. (Instagram)

Un punto peligroso de la costa de Hawaii

Medios locales señalaron que los servicios médicos de emergencia le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y lo derivaron a un hospital en estado crítico, donde murió minutos más tarde. Tras este caso, remarcaron el peligro que representa esa zona de la costa, conocida por sus fuertes corrientes.

Si bien no se especificaron las causas de su muerte, expertos de la zona aseguran que es un punto peligroso y que el mencionado acantilado está repleto de piedras, que se suman a las intensas corrientes marinas.

“Día triste en Spitting Cave, donde un hombre saltó y no resurgió. Los otros hombres con los que estaba intentaron encontrarlo, pero no tuvieron éxito debido a que no tenían una máscara para ver”, indicó un usuario local junto al video del trágico accidente.

La despedida del mundo del rugby

El deportista fue despedido en redes sociales luego de que se diera a conocer la triste noticia. “Desde el SIC acompañamos con enorme cariño a toda la familia y a los amigos de Santi en este momento. Santi fue jugador camada 96 y también colaboraba como PF en nuestras divisiones juveniles. ¡Se lo va a extrañar!”, expresó el San Isidro Club en un comunicado.

Embed Santi fue jugador camada 96 y también colaboraba como PF en nuestras divisiones juveniles. Se lo va a extrañar!!! — San Isidro Club (@SanIsidroClub) February 9, 2025

De la misma manera, también se sumó la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), que lamentó: “El Consejo Directivo de la URBA expresa sus condolencias por el fallecimiento del ex jugador y actual PF del plantel superior del SIC, Santiago Bourdieu, y acompaña a su familia, a sus amigos y al club en este momento de tristeza”.