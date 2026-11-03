Un grupo de jóvenes golpearon a mujeres trans en Buenos Aires: filmaron el ataque y se burlaron en redes

Sucedió en los bosques de Palermo. Las víctimas, que fueron golpeadas con palos, conos y escobas, afirmaron que los atacantes eran un grupo de entre 50 y 60 personas

Un grupo numeroso de jóvenes protagonizó un violento ataque contra mujeres trans que trabajaban en los bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Los agresores las persiguieron, insultaron y golpearon con distintos objetos, mientras registraban las escenas con sus celulares. Después, difundieron los videos en redes sociales y se burlaron de las víctimas.

Según reconstruyeron las víctimas, eran entre 50 y 60 jóvenes , la mayoría en bicicleta, que rodearon a las mujeres mientras estaban paradas sobre una de las calles internas y las golpearon con palos, conos y escobas .

La secuencia comenzó la noche del domingo y se extendió hasta el lunes a la madrugada, primero con burlas y provocaciones . Ante la reacción de las víctimas, los agresores regresaron armados y atacaron salvajemente a las trabajadoras sexuales.

Los atacantes filmaron todo el ataque y subieron las imágenes a Instagram y TikTok bajo la consigna “A correr a los trabas” , acompañadas de emojis de risa y mostrando la violencia como un espectáculo.

Fuerte repudio de Lali, Tini y otras artistas

El ataque provocó la reacción no solo de organizaciones y referentes de la comunidad LGBTIQ++, que volvieron a denunciar la situación de vulnerabilidad y discriminación que atraviesan las mujeres trans en el espacio público, sino también de diferentes artistas.

Lali Espósito cuestionó el trato mediático y escribió en sus redes: “Veo a algunos medios más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Total normalidad y silencio”. La artista hizo referencia a las críticas recibidas por su casamiento y la poca visibilidad en torno al ataque a las mujerers trans.

Por su parte, Tini reflexionó sobre lo sucedido: "Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A cazarlas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir explicando que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo? ¿Cuándo más se le puede exigir a la comunidad LGBTQ+? Tantos años luchando por derechos que deberían haber sido incuestionables desde el primer día", escribió.

"La gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado. La lucha sigue, sí, pero qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir. Todo mi amor, mi respeto y mi apoyo a la comunidad trans.

María Becerra también expresó su indignación: “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho”, escribió en su historia de Instagram. “Esto no puede seguir pasando. Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”,

También destacó que el hecho ocurrió días antes de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. “Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de todos. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, más fuertes que nunca. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo”, cerró.

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Por su parte, Emilia sumó su repudio: “No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total”.