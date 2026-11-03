La Capital | Información General | jóvenes

Un grupo de jóvenes golpearon a mujeres trans en Buenos Aires: filmaron el ataque y se burlaron en redes

Sucedió en los bosques de Palermo. Las víctimas, que fueron golpeadas con palos, conos y escobas, afirmaron que los atacantes eran un grupo de entre 50 y 60 personas

3 de noviembre 2026 · 18:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
El ataque fue filmado y compartido en redes. 

El ataque fue filmado y compartido en redes. 

Un grupo numeroso de jóvenes protagonizó un violento ataque contra mujeres trans que trabajaban en los bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Los agresores las persiguieron, insultaron y golpearon con distintos objetos, mientras registraban las escenas con sus celulares. Después, difundieron los videos en redes sociales y se burlaron de las víctimas.

Según reconstruyeron las víctimas, eran entre 50 y 60 jóvenes, la mayoría en bicicleta, que rodearon a las mujeres mientras estaban paradas sobre una de las calles internas y las golpearon con palos, conos y escobas.

La secuencia comenzó la noche del domingo y se extendió hasta el lunes a la madrugada, primero con burlas y provocaciones. Ante la reacción de las víctimas, los agresores regresaron armados y atacaron salvajemente a las trabajadoras sexuales.

Los atacantes filmaron todo el ataque y subieron las imágenes a Instagram y TikTok bajo la consigna “A correr a los trabas”, acompañadas de emojis de risa y mostrando la violencia como un espectáculo.

Fuerte repudio de Lali, Tini y otras artistas

El ataque provocó la reacción no solo de organizaciones y referentes de la comunidad LGBTIQ++, que volvieron a denunciar la situación de vulnerabilidad y discriminación que atraviesan las mujeres trans en el espacio público, sino también de diferentes artistas.

Lali Espósito cuestionó el trato mediático y escribió en sus redes: “Veo a algunos medios más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Total normalidad y silencio”. La artista hizo referencia a las críticas recibidas por su casamiento y la poca visibilidad en torno al ataque a las mujerers trans.

Por su parte, Tini reflexionó sobre lo sucedido: "Salieron a cazar personas trans en los bosques de Palermo. A cazarlas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces más vamos a tener que salir a repudiar lo mismo? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que seguir explicando que nadie merece ser perseguido, violentado o vivir con miedo? ¿Cuándo más se le puede exigir a la comunidad LGBTQ+? Tantos años luchando por derechos que deberían haber sido incuestionables desde el primer día", escribió.

"La gravedad de lo que está pasando debería ser suficiente para que nadie pueda mirar para el costado. La lucha sigue, sí, pero qué doloroso que tenga que seguir siendo una lucha poder existir. Todo mi amor, mi respeto y mi apoyo a la comunidad trans.

María Becerra también expresó su indignación: “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho”, escribió en su historia de Instagram. “Esto no puede seguir pasando. Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”,

También destacó que el hecho ocurrió días antes de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires. “Defender el derecho a vivir sin violencia es una responsabilidad de todos. Este 7 de noviembre vamos a encontrarnos en la marcha, más fuertes que nunca. Por quienes abrieron el camino, por quienes seguimos resistiendo y por el derecho de quienes vienen a vivir en libertad y sin miedo”, cerró.

>>Leer más: Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans se manifestó para pedir justicia

Por su parte, Emilia sumó su repudio: “No podemos vivir en una sociedad donde la identidad de alguien sea motivo suficiente para convertirlo en blanco de violencia. No podemos permitir que estas cosas sucedan. Repudio total”.

Noticias relacionadas
Emoción y orgullo en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

Al vaciar la papelera de WhatsApp, los usuarios pueden liberar espacio en sus teléfonos

Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp y para qué sirve vaciarla

A partir de una serie de pasos, se puede mejorar el rendimiento de un celular

Cómo optimizar el rendimiento de un celular en cinco pasos

La tortilla de papa española se ha convertido en uno de los platos favoritos en Argentina

Cómo hacer tortilla de papas: receta y trucos para que salga perfecta

Las más leídas

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Ignacio Boero, presidente de Newells No es verídico que Messi esté cerca del club

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Lo último

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp y para qué sirve vaciarla

Dónde se encuentra la papelera de WhatsApp y para qué sirve vaciarla

Cómo optimizar el rendimiento de un celular en cinco pasos

Cómo optimizar el rendimiento de un celular en cinco pasos

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

Iván Jokanovich estaba preso por pasar información a un expolicía que integraba la banda de Los Monos y quedó libre tras acordar en un juicio abreviado la condena a 1 año y 6 meses

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos
Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza
Política

Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa pese al pedido de la Iglesia
Información General

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa pese al pedido de la Iglesia

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local
La Ciudad

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas
Policiales

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Imputan a tres empleados municipales de Cañada de Gómez por un desfalco millonario en la Caja de Jubilaciones
Policiales

Imputan a tres empleados municipales de Cañada de Gómez por un desfalco millonario en la Caja de Jubilaciones

Las más leídas
Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Ignacio Boero, presidente de Newells No es verídico que Messi esté cerca del club

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Ovación
Tenis: Provincial se quedó con la Copa Challenger en el Campeonato de Menores por equipos
Ovación

Tenis: Provincial se quedó con la Copa Challenger en el Campeonato de Menores por equipos

Tenis: Provincial se quedó con la Copa Challenger en el Campeonato de Menores por equipos

Tenis: Provincial se quedó con la Copa Challenger en el Campeonato de Menores por equipos

Primera lista sin Messi: los convocados de Scaloni para la selección argentina

Primera lista sin Messi: los convocados de Scaloni para la selección argentina

Bombazo en Central: Belloso anunció que buscará la reelección

Bombazo en Central: Belloso anunció que buscará la reelección

Policiales
Imputan a tres empleados municipales de Cañada de Gómez por un desfalco millonario en la Caja de Jubilaciones
Policiales

Imputan a tres empleados municipales de Cañada de Gómez por un desfalco millonario en la Caja de Jubilaciones

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

La Ciudad
Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de sangre dulce y de mayor estatura?
Salud

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de "sangre dulce" y de mayor estatura?

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio en el Concejo

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio en el Concejo

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Por Redaccion Comercial
La Capital

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde de este martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde de este martes

Rosario presentará su presupuesto con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario presentará su presupuesto con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

Javkin y otros intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte
La Ciudad

Javkin y otros intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros
Policiales

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido
Policiales

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador
Agro

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina
La Ciudad

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza
Policiales

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro
Información General

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas
Economía

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia
Información General

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua
Policiales

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima
Información General

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos
El Mundo

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque
Información General

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque