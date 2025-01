Un ex entrenador de Central sufrió una estafa millonaria con una inversión inmobiliaria

El ex futbolista y ex entrenador de Rosario Central Carlos Tevez sufrió una millonaria estafa tras invertir en un desarrollo inmobiliario en la ciudad de Córdoba.

Hasta el momento, el Apache no se expresó sobre el tema, pero su entorno evalúa iniciar acciones legales para recuperar el dinero invertido.

Inversión de Tevez en un proyecto fallido

El terreno donde se planeaba construir Love Córdoba, el ambicioso, pero fallido proyecto inmobiliario de la firma Inverco en la ciudad de Córdoba, será subastado en una puja electrónica.

Este proceso de liquidación judicial, similar a una quiebra y regulado por la Ley de Concursos y Quiebras, tiene como objetivo saldar deudas con los acreedores del fideicomiso, entre los que se encuentra Carlos Tevez.

love3.jpg

La orden de subasta fue emitida por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 39° Nominación y contempla la venta del predio, situado en la intersección de las avenidas Colón y Cárcano, con una base de U$S 3.5 millones.

El terreno, de 2.5 hectáreas, aún conserva vestigios de la estructura que intentó ser un complejo con departamentos, oficinas y un centro comercial.

Un proyecto que no se dio

Ubicado a aproximadamente ocho kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba, en el área conocida como El Tropezón y cerca del Complejo Alto Villa Sol, el proyecto de Love Córdoba fue concebido en 2013 por la desarrollista de la familia Carranza.

El plan incluía 140 mil metros cuadrados de construcción que contemplaban 800 departamentos distribuidos en cuatro torres, una sección comercial, un edificio de 23 pisos con hotel y un estacionamiento para 1.500 vehículos.

love2.jpg

Sin embargo, tras su inicio en 2015 y con una proyección de entrega en 2018, la crisis económica de ese año frustró el desarrollo. Para entonces, el proyecto ya había vendido el 20% de sus unidades, pero la construcción se detuvo antes de completar la estructura.

El empresario Luis Carranza, quien dirigía Inverco, buscó inversores y mantuvo conversaciones con otros desarrollistas para salvar el proyecto, pero no consiguió el financiamiento necesario.

Esto llevó a la liquidación del fideicomiso en mayo de 2023, a la que se presentaron entre 160 y 170 acreedores, quienes aguardan recuperar parte de su inversión.

Además, el caso tiene una dimensión penal: el fiscal Enrique Gavier investiga la posible comisión de un fraude masivo en la venta de unidades aún no construidas. El proceso derivó en la imputación y detención de cinco personas, entre las que se encuentran directivos de Inverco, colaboradores y personas relacionadas con la propiedad de la tierra. Los acusados enfrentan cargos de asociación ilícita y estafas reiteradas.

Problemas económicos y una deuda con Independiente

Este conflicto legal no es el único que enfrenta Tevez. Tras su paso como DT de Independiente, el club de Avellaneda le debe dinero y podría haber una demanda contra la dirigencia.

Entre los problemas financieros y la estafa sufrida, el exfutbolista atraviesa un momento complicado en lo económico. Todo indica que su regreso al mundo del fútbol, ya sea como DT o dirigente, podría retrasarse.

¿Tevez también fue estafado por Mauricio Macri?

La de los departamentos en Córdoba no es la única inversión de Tevez que derivó en polémica. El ex jugador xeneize y ex DT de Central (durante 2022), junto al ex director técnico de Boca Guillermo Barros Schelotto, participaron de inversiones en parques eólicos que son investigados desde 2020 por la Justicia en el marco de una causa que involucra, entre otros, al ex presidente Mauricio Macri.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) fue quien presentó la denuncia señalando que Macri podría haber estafado en esa operación a Carlos Tevez. Según Tailhade, al ex jugador y actual DT, quien hizo una inversión millonaria en la operación, lo habrían "caminado" a la hora de repartir las ganancias y que estaría "indignado".

En cuanto a la investigación, Tailhade remarcó: "Tenemos parte de la información que se pidió a Estados Unidos. Todavía hay un ocultamiento de una serie de cuentas que, supuestamente, reflejarían las ganancias. Lo que apareció hasta ahora son dos cuentas, o dos nombres, que estaban contribuyendo a un fideicomiso: uno ya lo sabíamos, Carlos Tevez, y, el otro, lo sospechábamos, era Barros Schelotto, que es el nombre que aparece ahora", aseveró el legislador.

El diputado indicó haberse "sorprendido por el nivel de recursos que destinó Tevez" a estas inversiones en parques eólicos.

"Esto viene a confirmar que el que estaba juntando a los amigos para hacer un gran negocio era Mauricio Macri, que es la única persona que puede juntar a esos personajes que son del fútbol y de Boca, y donde, además, estamos hablando de una inversión multimillonaria en el caso de Tevez", aseveró Tailhade.

Además, sostuvo que, más allá de la información recibida de los Estados Unidos hasta el momento en la causa, que instruye el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, "todavía hay un ocultamiento de una serie de cuentas que supuestamente reflejarían las ganancias".

No obstante, el diputado del Frente de Todos reconoció que "una de las posibilidades que se está barajando" es que, en el marco de ese negocio, "lo 'caminaron' a Tevez", para lo cual será sustanciar "ver cuánto recibió" el futbolista como ganancia.

"Hasta ahora, el dato bastante certero que tenemos es que para todos los parques eólicos, toda la familia Macri, a través de sociedades interpuestas, gastó 25 millones de dólares. Si tenemos que, de esos 25 millones, 18 los pusieron entre Tevez y Barros Schelotto, habrá que ver cuánto recibió Tevez.

Es una hipótesis que tenemos que trabajar", aseveró el legislador oficialista, denunciante en este expediente. En este punto, contó Tailhade que, "cuando Tevez se enteró del nivel de ganancias que produjo este negocio, ahí aparentemente se indignó porque le habían ocultado esa cantidad. Está más que claro que fue un negocio absolutamente fabuloso y hay que seguir tirando de la cuerda".

A mediados de febrero del 2018, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que se investigue si el ex gobierno había beneficiado a empresas del Grupo Macri en negocios vinculados con los parques eólicos, a partir de una denuncia presentada por Tailhade y el senador nacional Martín Doñate.

En esa denuncia, ambos legisladores acusaban al gobierno de Cambiemos (2015-2019) de beneficiar al grupo Macri en una maniobra de compra venta de parques eólicos, sin licitación, que habría dejado más de 40 millones de dólares de ganancia.