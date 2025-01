Turistas extranjeros se quejan de los precios en la Patagonia argentina: "Es más caro que Suiza"

Los precios en la Patagonia, como en Suiza

Un turista inglés, quien pidió reserva, dijo a Bloomberg Línea que en Calafate y Chaltén se encontró con precios más elevados de lo esperado y por encima del año anterior. Según explicó, allí, hacer un trekking de una hora y media encima del glaciar del Perito Moreno, por el camino más corto, le costó casi u$s 500.

A modo de comparación, Bloomberg Línea encontró un tour de dos horas al glaciar Aletsch, ofrecido en Suiza por Aletsch Arena, por 80 francos (u$s 88) por adulto. Caminar sobre un glaciar es especial, pero u$s 500 para hacerlo no es realista, comentó.

gla.jpg

El inglés también remarcó que los buses para ir al Perito Moreno costaban entre u$s 60-80 dólares, mientras que hacer kayak tenía un precio que rondaba en los u$s 100, aunque se podía negociar una leve rebaja.

Recordó, en diálogo con este medio, que también hizo una caminata de cuatro días en el sur argentino, la cual tuvo un costo que partía de los u$s1.500. Y lo comparó con el Tour del Mont Blanc, que atraviesa Francia, Italia, Suiza, que tiene un precio de entre u$s 750-800.

Realizar una excursión de 12 horas desde Zúrich a Interlaken y Grindelwald, dos pintorescas localidades alpinas famosas por sus montañas y sus lagos, tiene un precio de u$s 114,72 por persona.

En tanto, un paseo ofrecido como “privado y de lujo”, de dos horas por Zermatt, un centro turístico alpino famoso por el esquí, montañismo y excursionismo, se puede encontrar desde u$s 121,82 por persona, aunque el precio varía según la cantidad de personas que integren el grupo de la excursión.

También se encuentra la alternativa de realizar un recorrido por la ciudad con un crucero por el lago y visitar a el museo de Lindt por u$s 85.

tren.jpg

Otra opción disponible es la de realizar un recorrido de unas cuatro horas por Zúrich y sus alrededores en autobús, teleférico y ferry, con un precio que parte de los u$s 71 por adulto. En ese caso, los niños de hasta cinco años no abonan ningún cargo, mientras que para los de entre seis y 15 años pagan la mitad del precio, si van acompañados por un adulto que sí pague.

En cuanto al hospedaje, se pueden encontrar hoteles en temporada media con desayuno incluido desde los u$s 113 para una habitación de dos personas. Para el caso de un grupo de viaje de ocho personas, con tres niños incluidos, un departamento entero de tres dormitorios, dos baños y una cocina, por una estadía de tres noches y cuatro días, el precio es de un total de u$s 407, en ese caso más económico que el que encontró la ecuatoriana Enyth Burbano en Ushuaia.

Transporte, hospedaje y excursiones en Ushuaia

Burbano, contó a Bloomberg Línea que viajó a Ushuaia en octubre pasado por cuatro días. Eran dos familias, en total ocho personas, con cinco adultos y tres niños. “Llegamos en temporada media a baja, ya que Ushuaia y, en general la Patagonia, reciben la mayor cantidad de turistas entre julio a septiembre por la baja temperatura y la presencia de nieve”, relató. Y aclaró que en ese entonces “encontrar excursiones o lugares para conocer no fue un problema, ya que no había mucha gente”.

“Viajar a Ushuaia fue bastante caro, y aunque no conocemos otros lugares de la Patagonia, nos han dicho que los precios son similares en cuestión de alimentación, hospedaje y excursiones”, afirmó.

“Al final, gastamos aproximadamente u$s 2.542,74 para cinco personas, incluyendo vuelos ida y vuelta Buenos Aires – Ushuaia – Buenos Aires, hospedaje en Airbnb, dos excursiones, una visita al museo, un city tour, el viaje en tren del fin del mundo, la visita a la cumbre Martial, almuerzos y transporte, sin contar las comprar de los alimentos y recuerdos”, estimó.

usus.jpg

Para los cálculos en dólares de su viaje, Burbano tomó un promedio de la cotización del dólar blue, entre los cuatro días que estuvo en Ushuaia, con un dólar por 1.200 pesos argentinos como referencia.

Con relación al transporte, indicó: “Como nosotros vivimos en Buenos Aires, el valor por viaje en avión hacia Ushuaia (ida y vuelta) fue de u$s 978.59 (1.174.304.10 pesos)”.

Respecto del hospedaje, Burbano detalló que reservó una casa ubicada en la zona de Puerto Español, a unos 10 minutos del centro de la ciudad fueguina. “El precio nos pareció bastante cómodo, en comparación a un hospedaje de hotel, ya que podrías encontrar entre u$s700 a u$s 2.000, dependiendo de qué tan cerca se encuentre al centro de la ciudad”.

“Nosotros estuvimos relativamente lejos. Sin embargo, las distancias no son tan largas. En total, pagamos u$s 450 por cuatro días, las ocho personas. Lo que te da un total de u$s113 el día”, señaló y destacó: “La casa estaba equipada y, en general, tuvimos una buena experiencia de la estadía. Pudimos ahorrar un poco en comida, ya que compramos alimentos y preparamos los desayunos y las meriendas, así solo el almuerzo lo comíamos fuera”.

A la hora de buscar excursiones y tours, los turistas se pueden encontrar con precios muy elevados. Burbano recordó que para navegar por el Canal Beagle el precio por cinco personas fue de u$s 420,83 (505.000 pesos), u u$s 84,17 por persona. “Aquí, menores de 12 años pagan menos. De 12 en adelante pagan como adultos”, aclaró.

chalten.jpg

Si un turista quiere contratar un paseo de una hora en un catamarán por el lago de Lucerna, en el corazón de los Alpes suizos, puede encontrar tickets por u$s 31,13 por adulto, aunque es un paseo de menor duración del estipulado en el Canal Beagle.

En Ushuaia una visita tradicional es la del Parque Nacional Tierra del Fuego. “Pagamos una excursión al Parque. Nos recogieron en una bus turístico, desde nuestro hospedaje y nos hicieron un recorrido guiado hacia el Parque. El valor que pagamos por cinco personas fue de u$s 418,75 ($502.500). Aquí, menores de 12 años también pagan menos”, expresó Burbano.

Otra clásica parada para los turistas en la del tren del fin del mundo, ubicado dentro del Parque Nacional. “Existe la posibilidad de viajar por el tren del fin del mundo, pero eso se paga aparte. Pagamos un total de u$s 41.67 por cinco boletos de tren $50.000, o $10.000 por persona). El viaje duraría aproximadamente una hora”, puntualizó.

Salir a comer a un restaurante también puede tener un costo elevado. Burbano recordó que en su estadía acudió junto a su grupo de viaje a un restaurante del centro, famoso por el cordero que sirve para comer: “Pagamos u$s 136.25 para almorzar. Éramos cinco personas”.

Sorpresa por los precios argentinos

“Lo que más me impresionó, fue el precio de las excursiones. Son viajes muy lindos, pero sí pienso que se pagó muchísimo más de lo que vale”, opinó Burbano.

“Además, una vez dentro del barco, por ejemplo, si quieres comer, o comprar algún recuerdo, o llevarte alguna foto de las que te toman, se debe pagar aparte y cuesta mucho en relación con otros lugares. De igual forma en el Parque Nacional, podías comer o llevarte recuerdos, pero era muy costoso”, consideró y resaltó: “Para ser sincera, pensamos realizar unas cuatro o cinco excursiones, pero conociendo los precios, solo hicimos dos”.

pingui.jpg

Ramiro Garrido es de Ecuador y también visitó Ushuaia meses atrás: “A mí me sorprendió que la comida sea tan cara y que las cosas sean tan caras. Por ejemplo, me acuerdo claramente que un chaleco costaba el equivalente a unos US$70, lo que normalmente en Quito, que es el lugar donde vivo, puede costar algo muy similar no más de entre u$s 20 y u$s 30″.

“Lo más caro fue la comida. Buenos Aires, que ya es un sitio caro para los ecuatorianos, fue bastante más barato que Ushuaia. Y sí, me llamó mucho la atención el precio de los alimentos porque la carne, el chorizo, los quesos, son cosas que se producen en Argentina y no eran para nada baratos ni accesibles”.

“La carne es deliciosa, pero me parecía que era tan caro como estar en Europa o seguramente tan caro como estar en Estados Unidos, que son países de un estándar de vida mucho más alto, con salarios mucho más altos. ¿Cómo se puede sobrevivir en un país con salarios y problemas típicos de Latinoamérica, con precios del primer mundo?”, cuestionó.