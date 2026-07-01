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Sony deja de vender los videojuegos de PlayStation en formato disco: solo serán digitales

La compañía japonesa atribuyó la decisión al crecimiento del consumo digital. Los títulos previos a 2028 seguirán disponibles en el tradicional formato

1 de julio 2026 · 14:49hs
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Los videojuegos podrán adquirirse desde PlayStation Store o mediante códigos digitales

Los videojuegos podrán adquirirse desde PlayStation Store o mediante códigos digitales

Sony dejará de lanzar nuevos videojuegos de PlayStation en formato físico a partir de enero de 2028. Desde esa fecha, todos los títulos se comercializarán exclusivamente en formato digital a través de PlayStation Store y mediante códigos de descarga vendidos en comercios.

La decisión, comunicada por la compañía japonesa en su blog oficial, representa uno de los cambios más importantes en la historia reciente de la marca y confirma el avance definitivo de la distribución digital dentro de la industria de los videojuegos.

A partir de entonces, todos los juegos nuevos estarán disponibles únicamente en formato digital. Sin embargo, la empresa aclaró que la medida no afectará a los títulos publicados antes de esa fecha, que seguirán comercializándose en disco.

"La producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen para las consolas PlayStation terminará a partir de enero de 2028. Los juegos ya lanzados o previstos antes de esa fecha no se verán afectados por esta transición", señaló la compañía.

De esta manera, el cambio será gradual y permitirá que los lanzamientos programados hasta ese momento lleguen también al mercado físico.

Por qué Sony apuesta por el formato digital

La empresa explicó que la decisión responde a la transformación de los hábitos de consumo de los usuarios y a una tendencia que atraviesa a toda la industria del entretenimiento.

Según Sony, cada vez más jugadores eligen comprar sus videojuegos de forma digital, descargarlos de inmediato y acceder a ellos desde su cuenta sin necesidad de utilizar un soporte físico.

"Esta transición nos permitirá alinearnos mejor con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder a los videojuegos y jugarlos hoy en día", sostuvo la compañía.

El avance de las conexiones de alta velocidad, el crecimiento de las tiendas digitales y la mayor capacidad de almacenamiento de las consolas impulsaron ese cambio durante los últimos años.

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Qué cambia para los usuarios

Con la nueva estrategia, los videojuegos podrán adquirirse directamente desde PlayStation Store o mediante códigos digitales comercializados en tiendas físicas.

El nuevo modelo ofrece algunas ventajas, como la compra inmediata, la descarga desde cualquier lugar y el acceso a la biblioteca de juegos desde una misma cuenta de usuario.

Sin embargo, también implica la desaparición de algunas prácticas habituales entre los jugadores, como el préstamo de discos, la reventa de juegos usados o el coleccionismo de ediciones físicas.

Durante casi 30 años, los videojuegos físicos acompañaron la evolución de la marca, desde los CD de la primera PlayStation hasta los discos Blu-ray utilizados por las generaciones más recientes.

Junto con esta decisión, la compañía también informó que PlayStation Store para PS3 y PS Vita dejará de operar en 2027, como parte de la actualización de su ecosistema y del proceso de modernización de sus servicios digitales.

El cambio anunciado por Sony marca el cierre de una etapa que definió a varias generaciones de jugadores y consolida la transición hacia un ecosistema completamente digital.

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