Tormenta en la COP28 por unos dichos de su presidente

El emiratí Sultan Al Jaber aseguró que "no hay ciencia" que prescriba la eliminación de los combustibles fósiles

image.png Manifestantes ecologistas en la sede de la COP28 en Dubai.

Al Jaber pareció incurrir en negacionismo climático al afirmar días atrás que “no hay ciencia” que apoye estas predicciones. Algo que este lunes desmintió furiosamente haber dicho. Al Jaber hizo esos comentarios durante un panel el 21 de noviembre, que salió a la luz este domingo en una historia publicada por The Guardian y en un video que CNN revisó y avaló. Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y actual presidenta del Elders Group, un grupo de “líderes mundiales”, le preguntó a Al Jaber si lideraría la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Al Jaber le dijo a Robinson: “no existe ninguna ciencia, ni ningún escenario, que diga que la eliminación gradual de los combustibles fósiles es lo que permitirá alcanzar el objetivo de 1,5 grados”. Agregó que esperaba asistir a la conferencia para tener una “conversación sobria y madura” y que no “se sumaría a ninguna discusión que sea alarmista”. Continuó diciendo que el objetivo de 1,5 grados era su “estrella del norte”, y que una reducción y eliminación gradual de los combustibles fósiles era “inevitable”, pero “tenemos que ser realistas, serios y pragmáticos”. Cuando Robinson insistió en su punto, Al Jaber le pidió: “por favor, ayúdame, muéstrame una hoja de ruta para una eliminación gradual de los combustibles fósiles que permita un desarrollo socioeconómico sostenible, a menos que quieras llevar el mundo de vuelta a las cavernas”.

“Muéstreme un camino para eliminar los combustibles que no nos devuelva a las cavernas”, dijo Al Jaber “Muéstreme un camino para eliminar los combustibles que no nos devuelva a las cavernas”, dijo Al Jaber

A su modo, el directivo emiratí expresó el punto de vista de muchos países emergentes que deben recurrir a los combustibles fósiles para sostener su ritmo de desarrollo. Es el caso de la Argentina con el yacimiento de Vaca Muerta, el ejemplo más a mano para evidenciar lo que ocurre en diversa medida en casi todos los países en desarrollo. Por esto, la producción de combustibles fósiles en 2030 será más del doble de lo que debería para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este informe utilizó escenarios establecidos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, de la ONU) y la Agencia Internacional de Energía (AIE).

La presidencia de Al Jaber de la cumbre COP28 ha sido controvertida . El empresario emiratí es el enviado climático de los Emiratos Árabes Unidos y preside el consejo de administración de su empresa de energías renovables, pero también dirige la estatal Abu Dhabi National Oil Company, un gigante productor de petróleo y gas. Una empresa de los Emiratos Árabes Unidos se ha asegurado tierras africanas del tamaño del Reino Unido para proyectos de compensación de carbono. Al Jaber dijo este lunes: “Siempre he sido muy claro sobre el hecho de que nos estamos asegurando de que todo lo que hacemos se centre en la ciencia. Honestamente, creo que existe cierta confusión, tergiversaciones e interpretaciones erróneas”, y agregó: “He dicho una y otra vez que la reducción y eliminación gradual de los combustibles fósiles es inevitable. De hecho, es esencial. Debe ser ordenado, justo, equitativo y responsable”.

Un portavoz del equipo de la COP28 dijo a CNN que “esta historia es sólo otro intento de socavar la agenda de la Presidencia, que ha sido clara y transparente y está respaldada por logros tangibles del presidente de la COP y su equipo”. “El presidente de la COP es claro en que la reducción y eliminación gradual de los combustibles fósiles es inevitable y que debemos mantener el objetivo de 1,5 ºC al alcance”, y agregó: “estamos entusiasmados con el progreso que hemos logrado hasta ahora y con la entrega de un ambicioso balance. Los intentos de socavar esto no suavizarán nuestra determinación”.

Los combustibles fósiles son el principal impulsor del calentamiento global. Las temperaturas globales se están disparando a niveles sin precedentes, como se observó durante 2023. Ploy Achakulwisut, del Instituto Ambiental de Estocolmo, llegó a la conclusión de que “todos los combustibles fósiles deben eliminarse gradualmente, especialmente si las medidas de eliminación de dióxido de carbono y de captura y almacenamiento de carbono no logran escalar”.