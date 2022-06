Tiziano Gravier rompió el silencio luego de la agresión sufrida en Rosario: "Estoy angustiado y triste"

"En un país civilizado, romperle la mandíbula a alguien está mal, no importa quién sea. Estoy de acuerdo que la justicia debería actuar con la misma rapidez y eficiencia siempre. Mi mensaje es que quiero que se cumpla la ley para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias. No importa quién sea, porque hoy me tocó a mí, pero tengo claro que no soy el primero que sufre este tipo de ataques y Tiziano podría haber sido cualquiera. O sea, Tiziano somos todos", expuso en diálogo con Hola!.