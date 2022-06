El abogado de los agresores del hijo de Valeria Mazza duda de la fractura: "Hay fotos llamativas"

En declaraciones a La Capital, Bedouret comentó que "son muy llamativas las fotos. Si uno recibe un golpe que fractura la mandíbula considero que debería haber alguna cicatriz por la operación o algún vendaje y no aparecen. Se lo ve a él (Tiziano) sentado en una cama, con el torso semidesnudo. No sé, es llamativo, todavía sigo esperando acceder a esas fotografías".

El letrado que asumió la defensa de ambos jóvenes dijo que espera el informe sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometido el joven deportista y reveló que tiene plazo hasta mañana miércoles para realizar la correspondiente apelación.

2022-06-07 hijo valeria mazza.mp4

Respecto a la situación de sus defendidos, Bedouret comentó que están "desesperados" y comentó que "nunca imaginaron que iban a llegar a esta situación. Son dos laburantes, con familias bien constituidas, que pasaron cosas dramáticas en sus vidas. Me da mucha pena todo esto que está pasando".

Sobre si había habido presiones hacia los fiscales para que la investigación de la agresión se resolviera con rapidez, Bedouret señaló que "me consta, pero no lo puedo demostrar".

tiziano gravier.jpg

>> Leer más: Prisión preventiva por 90 días para los agresores del hijo de Valeria Mazza

La agresión a Tiziano Gravier tomó dimensión nacional en los medios de comunicación. El propio Bedouret había señalado la semana en declaraciones a LT8 que no pretendía minimizar el hecho y adjudicó la trascendencia a que el joven agredido era el hijo de la modelo y empresaria Valeria Mazza. "Lo que quiero es encuadrarlo dentro del contexto de esta violencia en la provincia y en esta ciudad. Me parece que la mediatización y la magnitud que se le ha dado al hecho excede el marco que en otros hechos similares se dan. En otros hechos donde hay dos piñas, ni siquiera se investiga. La Justicia no tiene estos roles de tanta velocidad como ha tenido en este caso. Entonces ese trato excesivo, que obedece seguramente a la fama, la inteligencia y a la belleza de su mamá (la modelo y empresaria Valeria Mazza), lo comprendo. Pero me parece que hay que tener igualdad ante la ley".

Cómo fue el ataque a Tiziano Gravier

Los dos jóvenes de 27 y 26 años fueron imputados por el delito de lesiones graves, que prevé una pena de 1 a 6 años de prisión. Para el fiscal Rodrigo Santana, le pegaron a Tiziano tras llamarlo "Tincho" en una alusión despectiva hacia jóvenes de clase alta, y por lo tanto se trató de un caso de "discriminación inversa".

>> Leer más: El abogado de los agresores del hijo de Valeria Mazza: "Habrá que disculparse y resarcir"

La agresión ocurrió a las 5.09 de la mañana del domingo 5 de junio frente al complejo Forest, de Brown y Vera Mujica. Tiziano y su hermano Benicio estaban en la puerta del boliche "Pacheco" hablando con dos amigas y, sin que supuestamente mediara un incidente, los imputados "lo provocaron llamándolo por el nombre 'Tincho' y lo golpearon en forma artera, sorpresiva y violenta". Primero Jesuán Z. y luego Franco M., según dijo, propinaron "sendos golpes de puño sobre el rostro de Tiziano y le ocasionaron lesiones graves".

Tiziano -un joven deportista que representa a la Argentina en competencias de esquí alpino- fue derivado en primer término al Sanatorio Británico y posteriormente trasladado al Hospìtal Universitario Austral, en Pilar, donde fue intervenido de una fractura de mandíbula.