Threads: cómo es la aplicación de Instagram que busca desterrar a Twitter

Threads es la herramienta que creó la empresa de Mark Zuckerberg para intentar quedarse con el público descontento de Twitter . Se trata de una amplia franja de usuarios que tomaron muy mal las nuevas condiciones que impuso Elon Musk en la red social para limitar la visualización de tuits a las cuentas que no estén verificadas o se hayan abiertos recientemente.

La plataforma está disponible para celulares Android en el Play Store de Google y para teléfonos Iphone en el App Store de Apple. El usuario debe estar atento al momento de la búsqueda y descargar “Threads an Instagram App” ya que hace unos años existió una plataforma similar llamada “Threads from Instagram”, que no tuvo aceptación.